Algérie: SCHB de Constantine - Vers l'exportation de plus de 22.000 t de clinker

Constantine — La Société des ciments de Hamma Bouziane (SCHB) de Constantine, filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), va procéder "prochainement" à l'exportation de plus de 22.000 tonnes de clinker vers plusieurs pays d'Afrique, a annoncé samedi son PDG, Rezki Kitouni.

S'exprimant en marge de la célébration de la journée mondiale des travailleurs (1er mai), ce responsable a indiqué à l'APS, que cette opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts de pénétration de nouveaux marchés en Afrique et en Amérique latine, dont ceux du Sénégal, de Côte-d'Ivoire, de Guinée, du Pérou et du Brésil consiste à "exporter plus de 22.000 tonnes de cette matière brute essentielle à la fabrication du ciment qui a été produite en dépit de la conjoncture difficile imposée par la pandémie de la Covid-19".

Le PDG de la Société des ciments de Hamma Bouziane a révélé également que "les unités industrielles de production seront exceptionnellement fermées pour 80 jours dans le cadre d'une mesure préventive d'entretien du matériel et des moyens afin d'assurer le bon fonctionnement du four".

M. Kitouni a fait état en outre du lancement "prochain" d'un projet d'incinération des huiles usagées au niveau de la SCHB dont la concrétisation permettra, d'un côté, de trouver une alternative à la grande quantité d'énergie requise pour le fonctionnement du four et de contribuer, d'un autre côté, au recyclage écologique tout en se débarrassant de ces huiles.

A noter que le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a présidé au siège de la SCHB une cérémonie au cours de laquelle des travailleurs, des retraités et des familles de travailleurs décédés ont été honorés en hommage à leurs parcours professionnels.

Dans son allocution à l'occasion, le chef de l'exécutif local a mis l'accent sur les efforts du travailleur algérien dans le développement du pays et salué les efforts déployés par les travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs, notamment ceux de la santé et de la Protection civile mobilisés face à l'épidémie de la Covid-19.

Le wali a aussi souligné que cette journée est une occasion de se recueillir à la mémoire des chouhada qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre et indépendante.

Auparavant, Saci Ahmed Abdelhafidh s'est dirigé en compagnie des autorités locales vers le cimetière des chouhada au 7ème kilomètre pour se recueillir à la mémoire des martyrs et y a déposé une gerbe de fleurs.