Algérie: Parution juin de la traduction du roman "La Peste" d'Albert Camus, par Waciny Laredj

Alger — Le romancier algérien, Waciny Laredj a annoncé la parution en juin de sa nouvelle traduction du roman "La Peste" du célèbre écrivain français Albert Camus.

"La nouvelle traduction du célèbre roman d'Albert Camus 'La Peste' paraitra en juin, parallèlement à la parution de la traduction des +Correspondances Albert Camus/ Maria Casarès aux édition Al-Kamel (Beirut-Allemagne) et aux éditions Al Fadaa El Hor (Espace libre), collection Libre Poche en Algérie", précise M. Waciny Laredj sur sa page Facebook.

"La nouvelle traduction de La Peste constitue un moment important pour l'expérience de Camus car relevant la deuxième phase de son expérience qui l'a entamée par l'absurde consacrée dans son roman 'L'étranger' et manifestée à travers 'La Peste' en sus de l'étape de l'amour dans son roman inachevé 'Le Premier Homme' qui l'a accompagné jusqu'à sa mort, c'est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure difficile et intéressante pour le triomphe de la vie même en pleine pandémie et ce, à travers un grand projet de deux ans concernant tous les romans de Camus, à savoir L'étranger, (1942), La Peste (1947), La Chute (1956), La Mort Heureuse (1971) et Le Premier Homme (1994) » a écrit M. Waciny dans sa préface.

"Je ne cache point avoir lu toutes les traductions de la peste notamment celles signées par de grands auteurs dont Souheil Idriss (1981), Kaouthar Abdessalem El Bahiri, Salim Kabaoua, Yara Chouaaa et bien d'autres, des traduction de différentes valeur, force et influence», a-t-il indiqué, précisant que ces "dernières manquent d'émotion qui précède la traduction et lui confère une force intérieur composant avec le moment historique que nous vivons pour marquer, ainsi, le retour du texte source par le biais de la nouvelle traduction".

Primé de plusieurs prix, Waciny Laredj est l'un des célèbres écrivains en Algérie et dans le monde arabe dont les œuvres ont été traduites dans plusieurs langues.