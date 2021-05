Tunisie: Les robes tendance de l'été

La robe reste toujours une pièce ultra féminine et élégante : on la porte pendant l'hiver, le printemps et l'été : c'est une pièce indispensable que l'on doit trouver dans les placards de chaque femme, de chaque fashionsita ! Après avoir vu dans les numéros précédents les must have de la saison hivernale et printanière côté robe, voyons dans ce numéro les meilleures tendances des robes.

Connues pour leur côté pratique, sensuel et surtout confortable et légères, les robes d'été se déclinent en plusieurs coloris, matières et tissu ! Il est juste recommandé de bien choisir la robe qui va à merveille avec sa morphologie et celle qui cache certains défauts. Quelle que soit sa longueur, son modèle ou sa couleur, avec la robe, vous restez toujours élégante et féminine. A porter sans modération... .

L'été arrivé à grands pas, à peine quelques mois, et on va tous profiter des beaux jours, du soleil et de la plage... . Il est temps donc de faire le tri et faire sortir de sa garde-robe ses robes légères et confortables de l'été, ou de parcourir les boutiques de prêt-à-porter pour voir ce qu'il y a comme tendance cette saison et avoir les must have de l'été.

Nous l'avons vu depuis un moment déjà sur les blogs, les haull des youtubeuses et instagrameuses, la robe chemise, notamment la blanche connaît un franc succès auprès des fashionsitas et toutes celles qui sont amatrices du port de la robe. Ornée par une large ceinture en cuir juste au niveau de la taille, la robe chemise se porte bel et bien avec des cuissardes pour lui acquérir un aspect très classe et élégant, sinon on opte aussi pour les superpositions, une tendance qui revient à la mode en associant la robe chemise oversize avec des legging ou des jeans serrés au niveau des jambes et mollets afin d'affiner la taille et donner l'air d'avoir une taille plus élancée.

On peut jouer également sur les couleurs, les pièces et lui associer juste un haut débardeur et porter de petites bottines de la même couleur que le débardeur côté chaussures. Si la chemise robe à manches longues se porte généralement pendant le printemps, elle peut aussi être utile durant la saison estivale en y ajoutant quelques astuces, en retroussant par exemple les manches pour l'adapter à la saison, surtout que la couleur blanche, qui va à merveille avec les beaux jours et le soleil, reste toujours une tendance actuelle, côté couleur et style en monochrome. On la porte avec des sandales, des escarpins en nude et on l'accessoirise avec un sac à main en blanc : un look very chic pour aller travailler.

Les robes longues en mousseline, fleuries, font partie de la tendance du printemps-été 2021. On les retrouve version vintage dans les magasins de prêt-à-porter, habillés sur des mannequins, auxquelles on associe des sandales à fines brides pour un style et un look BCBG, sinon pour se sentir confortable, on gâte les pieds avec des mules, très tendance en couleur blanche.

Quant aux robes de coupe évasée, elles se déclinent de deux façons, courtes et longues. Chacune choisira la coupe qui lui va convenablement et lui permettra de camoufler les quelques kilos en plus. Il suffit juste de jouer sur les couleurs et les longueurs pour bien créer un look adapté à son style et à sa morpho.

Les filles de grande taille peuvent opter pour les robes longues qui mettent en valeur parfaitement leur corps, celles qui sont plutôt rondes et petites de taille peuvent s'orienter vers les robes légères et courtes en mousseline qui ne les entassent pas et leur permettent d'avoir un corps harmonieux.

A ne pas oublier d'associer les bons accessoires, un collier doré fin, super à la mode et de grandes boucles d'oreilles avec des cheveux dégagés pour mettre en valeur le port du tête et le visage.

Quant aux couleurs tendance, on y note celles qui sont en pastel, notamment le bleu clair, le rose pâle, le jaune pâle... des couleurs d'été qui rappellent les beaux jours, la plage et le soleil...