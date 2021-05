Cote d'Ivoire: Leadership féminin - 36 femmes sélectionnées pour la 4e édition de l'AWF

La Fondation Sephis a lancé la 4e édition de son programme de mentorat et de leadership féminin de la jeune femme, the African women of the future fellowshisp (Awf) le 1er mai 2021, au complexe hôtelier Sol béni, à Abidjan-Cocody.

Ce sont 36 jeunes femmes entrepreneures qui vont bénéficier durant six semaines d'une formation en genre, en développement de projet, etc., en vue de les appuyer dans le processus de formalisation et d'extension de leurs activités.

La présidente de la Fondation Sephis, Sephora Kodjo Kouassi, a indiqué que la vision du programme Awf est de donner des opportunités aux femmes pour qu'elles le transmettent à d'autres femmes. Ledit programme a aussi pour initiative de créer et d'améliorer la qualité de l'emploi de celles-ci pour qu'elles créent à leur tour de meilleures opportunités d'emplois pour d'autres jeunes femmes.

La formation est nécessaire car elle est l'un des piliers importants de la construction du continent, mentionne Sephora Kodjo.

Marc Levesque, directeur pour l'emploi et de la promotion des Pme en Côte d'Ivoire, a demandé aux lauréates d'être fières d'elles car, dira-t-il, l'enjeu est que chacune parvienne à développer son entreprise. Il a invité ces dernières à tout donner pour leur réussite. La discipline doit être un catalyseur sans oublier la détermination, encourage Marc Levesque.

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, qui a ouvert la cérémonie, a expliqué que l'une des priorités de la coopération de l'Allemagne avec la Côte d'Ivoire est de faire reculer la pauvreté à travers la création et l'amélioration des emplois.

Il a surtout félicité les bénéficiaires de cette formation. « Je vous encourage à donner le meilleur de vous et à vous approprier cette formation destinée à faire de vous des femmes leaders », a-t-il conseillé.

Quant à la représentante du maire de la commune de Cocody, Odette N'Zi, elle a rappelé l'importance de l'éducation. « Eduquer une femme, c'est éduquer une nation », dit-elle, ajoutant également qu'une femme bien formée crée de la richesse. Aux jeunes femmes retenues pour cette édition, Odette N'Zi leur a demandé d'impacter l'environnement économique ivoirien.

Pour cette année, deux éditions du programme Awf sont prévues et une grande finale autour d'un forum (Forum international du leadership féminin) qui se tiendra, les 12 et 13 novembre, à Abidjan.

La formation sera sanctionnée par un certificat.