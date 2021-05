Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel - Les vainqueurs, la farine "Bassy" et la solution "Cookielabs" reçoivent respectivement 10.000.000 et 3.280.000 de FCFA

L'audition des six meilleures candidatures retenues après un appel à candidature, lancé le 1er mars 2021, s'est déroulée le 30 avril 2021, à Azalaï Hôtel, à Abidjan-Marcory

Présidé par Francis Batista, Directeur général de la Solibra, le jury du Prix Pierre Castel s'est réuni pour analyser le potentiel des jeunes agripreneurs et sélectionner les deux lauréats qui recevront des dotations de 10.000.000 FCFA et de 3.280.000 FCFA.

Après avoir écouté chacun des candidats, posé des questions et prodigué des conseils le jury a délibéré et proclamé Mme Essim Egue Christelle gérante de "Pam holding-Bassy", 1er Prix Pierre Castel et M. Sehoulou Auger Cadet Fondateur de "Cookielabs CI ", 2ème prix Pierre Castel.

Il faut noter que le jury était composé de la Vénérable Sénatrice Mariam Dao Gabala, Arouna Koné (Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire), Dr Kouassi Lago Flore (Directrice du développement à la Chambre d'Agriculture de Côte d'Ivoire), Mme Roseline Boroan (Secrétaire Générale Sucaf-Ci) et Zana Koné Directeur (Général de Mazars-CI).

Qui sont les deux lauréats ?

Mlle Essim Egue Cristelle, Gérante de "Pam Holging-Bassy", produit et commercialise des farines de céréales et d'épices en préparation instantanée prêt- à-la-préparation de beignets africains, "gbofloto", "Gnomi". Son produit est innovant et répond à la demande de produit prêt à l'emploi. Elle entend mettre son produit à la disposition des vendeuses de beignets pour réduire la pénibilité de leur activité et garantir l'hygiène sanitaire aux consommateurs.

M. Séhoulou Auger Cadet, Fondateur de "Cookieslabs Côte d'Ivoire" créateur d'une solution technologique qui vise à détecter précocement la maladie du swollen shoot afin de préserver les plantations de cacao, les revenus des planteurs, l'économie ivoirienne et les forêts.

Après cette étape, les finalistes passeront devant le conseil d'administration du Fonds Pierre Castel qui confirmera ou non, la décision du jury d'Abidjan. C'est devant M. Pierre Castel et ses collaborateurs que les deux finalistes devront démontrer à nouveau leur qualité d'entrepreneurs mais aussi vendre la pertinence économique et sociale de leur projet.

Les quatre autres candidats vont bénéficier de formation et de coaching. C Offoumou Jean-Paul, Gérant de "Timago General", qui propose l'escargot en surgelés et des produits dérivés ; Koffi Marie-Ange, Fondatrice de "Fine Sélection d'Adjoua/Skpc-Ci", Doudou Fidele Saint-Joël, Gérant de "Etoduma Sarl", producteur de la marque de Chips « Mon Chips ». Gondo Gbadieu Aristide, Gérant de "Godlove Group".

L'audition des candidats s'est tenue en présence de la presse, des agripreneurs, de représentant de Fondations et d'Ong notamment la fondation Didier Drogba, l'Ong Active Elle, MPower, et une forte représentation de la Chefferie de Blockhauss.

Le Directeur Général de Solibra satisfait du niveau des candidats qui s'améliore d'année en année a remercié les partenaires du Prix. Il s'agit de la Sénatrice Mme Dao Gabala mentor des lauréats, du Cabinet Mazars CI, de la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de l'Agriculture et de Sucaf, qui a rejoint cette année la communauté du Prix engagée dans la promotion de l'esprit entrepreneurial.