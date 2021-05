Sénégal: Démarrage de l'exploitation commerciale du Ter - Macky Sall prend date et donne les raisons du retard

Après plusieurs reports, c'est le Président de la République, Macky Sall qui prend date, cette fois-ci, pour le démarrage de l'exploitation commerciale du Train Express Régional immobilisé depuis son inauguration à la veille de la campagne présidentielle de 2019. « J'ai donné comme indication, avant la fin de cette année que l'exploitation commerciale puisse démarrer », a annoncé Macky Sall.

Il est ainsi revenu sur les raisons du retard accusé. « Le Ter est un projet moderne de haute technologie qui n'est pas un train vapeur ni un train classé de diesel. Il fallait mettre tous les ponts et autoponts pour que les populations puissent continuer à vaquer dans leurs localités sans que ce rail ne crée une division. C'est un train à grande vitesse qui fait 160Km à l'heure. Déjà, sa voie doit être totalement étanchée. Ça nous a permis de faire plus de 18 ponts et passerelles sur Dakar-Diamniadio.

Ce travail a contribué aussi à retarder la situation. Il y a les gares de Thiaroye, Keur Mbaye Fall et de Diamniadio et tant que ces gares ne sont pas complètement terminées et restituées, le trafic ne peut pas commencer », a expliqué Macky Sall. Toutefois, « le train est sur la bonne voie », a-t-il assuré.

Selon lui, « le train circule la nuit pour faire les tests mais on ne peut pas engager l'exploitation commerciale, mettre les gens dans un train alors que toutes les garanties n'y sont pas ». Sur les impacts du TER, il a fait savoir que « l'Etat a 1800 personnes à reloger dans le pôle urbain de Lac rose et a beaucoup dépensé »