Mauritanie: Le Président de la République félicite la presse

Nouakchott — Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a félicité les journalistes, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse.

Dans un tweet posté sur son compte Twitter, le Président de la République a déclaré qu'il appréciait hautement le rôle joué par la presse dans la transmission juste des faits, l'éclairage de l'opinion publique, la préservation du pluralisme intellectuel et politique et l'ancrage des valeurs de professionnalisme, d'honnêteté et de responsabilité.

Voici le texte intégral du tweet:

"A l'occasion du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, j' adresse mes vives félicitations à tous les professionnels de la presse. J'apprécie hautement le rôle qu'ils jouent dans la transmission juste des faits, l'éclairage de l'opinion publique, la préservation du pluralisme intellectuel et politique et l'ancrage des valeurs de professionnalisme, d'honnêteté et de responsabilité.

Portez-vous bien, chaque année".