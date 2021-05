Sénégal: Sédhiou / Dépot du cahier des doléances à la préfecture de Bounkiling - Le syntras fait le diagnostic et propose une thérapie

Les agents de santé du département de Bounkiling (Nord) affiliés au Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) ont marqué d'une pierre blanche la journée internationale du travail célébrée avant-hier samedi 1er mai. A cette occasion, ils ont organisé une marche pacifique à Bounkiling et ont remis leur mémorandum à l'autorité. Le document résulte d'un diagnostic des maux qui les asphyxient. Ils y ont proposé des pistes de solutions pour abréger leur calvaire, source de démotivation selon eux.

A l'exemple de la communauté internationale, les agents de la santé du département de Bounkiling affiliés au SYNTRAS ont marché jusqu'à la préfecture où ils ont remis leur cahier de doléance à l'autorité. Dévoilant le contenu de ce document, Cheikh Ahmadou Bamba Diop, le chargé des revendications de cette corporation, a déclaré : « Dans le département de Bounkiling, le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) demeure la principale force et l'espoir de bon nombre de travailleurs de la santé.

En sacrifiant à cet acte à la fois rituel et symbolique, je vous transmets un condensé de doléances contenues dans ce cahier des doléances. Je mesure certes à sa juste valeur les efforts consentis par les autorités de ce pays mais c'est loin de prendre en charge toutes les difficultés du quotidien ». Les agents de santé de Bounkiling sollicitent la clémence du chef de l'Etat sur leur sort : « dans son adresse du 4 avril 2021, le président de la République, Son excellence Macky Sall a accordé une place centrale à l'emploi des jeunes. Le SYNTRAS, fidèle à sa doctrine, continuera à l'érection d'une conscience citoyenne.

Toutefois, nous faisons face à des difficultés liées au traitement des agents et qui ont pour noms l'anxiété par rapport à la formation, au recrutement, au plan de carrière et à la pression des obligations. Le secteur de la santé est malade avec un déficit chronique de moyens logistiques, matériels, humains et financiers ». Toujours, par la voix de Cheikh Ahmadou Bamba Diop, le chargé des revendications du Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) égrène le chapelet de leurs doléances : « il s'agit de la régularisation de nos motivations mensuelles du personnel du centre de santé, le recrutement de tous les agents «caprifiés» du district sanitaire de Bounkiling, la dotation en logistique roulante de la sous-brigade d'hygiène de Bounkiling, le versement des fonds de dotation par les collectivités locales aux structures de santé ».

Ces agents sollicitent dans ce même document « le recrutement des agents de santé communautaires (ASC) dans la fonction publique locale, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité par les collectivités locales, la gestion démocratique du système de santé et du personnel, la construction du poste de santé de Soumboundou Fogny et de Gnoroky et la réhabilitation du poste de santé de Sénoba ». L'adjoint au préfet de Bounkiling qui a réceptionné le mémorandum promet de le transmettre à qui de droit.