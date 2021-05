Sénégal: Lettre de politique sectorielle de l'énergie - Les injonctions du Sudeten

C'est à travers un manifeste que le Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (Sudeten) a couché ses préoccupations à l'occasion de la fête du travail, célébré le 1er mai dernier dans un contexte économique durement frappé par les impacts de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan politique et social.

Ainsi, dans le cadre de la réforme du secteur, conformément à la nouvelle Lettre de politique de développement du secteur de l'énergie (Lpdse 2019 - 2023), le syndicat renseigne que le changement institutionnel de Senelec avec la filialisation en quatre (4) entités (Production, Transport, Distribution vente et Gaz) est en perspective. «Ces politiques en gestation engendrent un certain nombre d'enjeux et défis à relever au nombre desquels les enjeux d'indépendance et de souveraineté énergétique, de participation des travailleurs au capital social de Senelec, avec une représentation dans le Conseil d'administration», mentionne le syndicat. Comme on peut le constater souligne le document, «les travailleurs restent toujours sur leur faim dans l'attente d'une vision claire et explicite de la Direction générale par rapport aux réformes institutionnelles de Senelec.

Le Sudeten dit assister plutôt à des tergiversations et à une indécision de l'Etat du Sénégal sur l'évaluation des contrats signés avec le même assureur AMSA ASSURANCE... l'urgence de mettre en place la commission nationale consultative du personnel (Cncp) de la note de direction N°006/12, le démarrage de la Mutuelle de santé des travailleurs à la retraite de Senelec (Mutas) qui demeure une urgence pour répondre efficacement à une bonne couverture médicale des retraités. Face aux retards notés dans les travaux des commissions mises en place après la rencontre de la Csts avec la Direction générale du 20 octobre 2020, le Sudeten appelle au respect strict du calendrier et dénonce les nombreux reports.

Ainsi, ledit syndicat demande à la Direction générale «de prendre en charge et en urgence ces manquements qui constituent un frein à la bonne marche du travail et portent un préjudice important à Senelec». Au plan syndical, le Sudeten continue sa massification auprès des nouvelles recrues et assure son leadership syndical dans les secteurs les plus stratégiques et névralgiques de l'entreprise.

Enfin, compte tenu du contexte sanitaire actuel et de la réalité de la pandémie du Covid-19, le Sudeten renseigne qu'il n'aura pas de manifestations. Cependant, par le biais des moyens modernes de communication la parole sera donnée aux militants et sympathisants à la base pour qu'ils «se prononcent directement et librement sur le fonctionnement de leur syndicat et de l'entreprise», précise la source.