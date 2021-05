Sénégal: Macky Sall à propos des dérives sur les réseaux sociaux - «Des mesures seront prises très rapidement»

Le Président de la République, Macky Sall, va engager une réforme, en collaboration avec les professionnels des médias, pour mettre fin aux dérives sur les réseaux sociaux. Il l'a fait savoir, samedi 1er mai, en marge de la réception des cahiers de doléances des centrales syndicales des travailleurs

«Des mesures seront prises très rapidement » dans le cadre de la régulation des réseaux sociaux. Le Président de la République l'a annoncé, samedi 1er mai, en marge de la cérémonie traditionnelle de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales pour la fête du travail. « Le gouvernement a engagé une réflexion et un texte est presque prêt. Nous allons le partager avec vous sur la régulation du secteur des réseaux sociaux. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine. Ce n'est pas possible et un texte sera pris en concertation avec les professionnels pour certainement améliorer la régulation qui est aujourd'hui très faible et pouvoir consacrer la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de la dignité de chaque citoyen », a déclaré Macky Sall.

Poursuivant son propos, il ajoute : « On ne peut pas laisser sous l'anonymat du clavier les gens détruire comme ça les institutions, les personnes, les familles gratuitement parce qu'on se croit être dans l'anonymat ». Sur la situation tendue à l'Agence de presse sénégalaise (APS), Macky Sall a demandé au ministre de la Communication de « prendre les dispositions avec l'APS pour instaurer un climat de paix à l'intérieur de la maison et engager la discussion entre la Direction Générale et les travailleurs, ne pas laisser la justice trancher » et a aussi insisté sur le renforcement des moyens du budget l'APS.

RECUL DU SENEGAL EN MATIERE DE... LIBERTE DE LA PRESSE

Quant au recul de deux places du Sénégal dans le classement des grandes démocraties qui protègent la liberté de la presse (de 47e au 49e), Macky Sall estime que « ce n'est pas du fait du gouvernement ou de l'action de l'Etat ». Selon lui, « c'est principalement dû aux agressions dont sont victimes les journalistes et les maisons de presse à l'occasion d'évènements malheureux ». Le Président de la République qui a par ailleurs salué les « efforts » qu'il a consentis dans le secteur des médias depuis son arrivée à la tête du Sénégal, notamment l'adoption du code de la presse, réagissait aux interpellations du secrétaire général du SYNPICS.