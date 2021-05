Sénégal: La presse sénégalaise dans la rue, ce lundi 3 mai - le défi de la forte mobilisation

La presse sénégalaise occupe la rue, ce lundi 3 mai, pour dire «NON» à toutes les tentatives de musellement et de précarisation, les atteintes, menaces, violences, intimidations et agressions à l'encontre des journalistes, des techniciens des médias et des maisons de presse. C'est à travers un Sit-In organisé devant le ministère de la Communication, dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée à travers le monde sous le thème «L'information comme bien public». Les acteurs, techniciens et professionnels des médias sont invités à une forte mobilisation pour participer à cette «fête de la presse» dans un contexte particulier au Sénégal.

«Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée à travers le monde et avec comme thème «L'information comme bien public», le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) organise, en collaboration avec les associations de Presse du Sénégal regroupées au sein de la CAP (Coordination des Associations de Presse du Sénégal), un sit-in, le 3 mai 2021... Toutes les sections sont invitées de participer à cette fête de la presse.» Le Secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, donne déjà le ton. A travers une lettre, en date du vendredi 30 avril, adressée aux Secrétaires généraux des sections SYNPICS des différents organes et entreprises de presse, avec comme «Objet : Information relative à la tenue d'un Sit-In le 3 mai 2021», Bamba Kassé appelle à la mobilisation de tous les acteurs et professionnels des médias pour la réussite de ce rassemblement, prévu ce lundi matin, à partir de 10 heures, à la Place de l'ONU, précisément la devanture du ministère de la Communication du Sénégal.

Ce sit-in qui se veut un rassemblement national, parce qu'organisé simultanément dans toutes les 14 capitales régionales, à cette même date, vise à dénoncer toutes les tentatives de musellement et de précarisation, les atteintes, menaces, violences, intimidations et agressions contre des journalistes, des techniciens des médias et des maisons de presse, notamment lors des violentes manifestations du mois de mars dernier. «Dénoncer les atteintes et agressions subies par les journalistes, les techniciens des médias et les maisons de presse, ors des violentes manifestations du mois de mars passé est un devoir pour tout militant de la Liberté de la Presse», soulignait déjà un communiqué de presse de la CAP, publié le jeudi 15 avril dernier à cet effet.

Et le texte d'ajouter qu'au SYNPICS, la CJRS, APPEL, le CDEPS, le CORED, l'UNPJS, le CTPAS, l'URAC et l'APES qui composent le comité de coordination de cette manifestation pacifique, «s'adjoindront toute organisation qui souhaite dénoncer les écarts, violation et agression dont la presse a été victime ces derniers temps». Et la même source de relever qu'en attendant, «la CAP invite tous les journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias à se tenir mobilisés pour dire NON à toutes les tentatives de musellement, d'intimidation et de précarisation de la Presse Sénégalaise».