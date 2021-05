Madagascar: Vakinankaratra - Un centre de production agro-photovoltaïque opérationnel

Le Président du Sénat, Razafimahefa Herimanana, a visité ce centre de production agro-photovoltaïque dans la région du Vakinankaratra.

Il produit actuellement une puissance énergétique de 5Mégawats, soit le tiers des besoins en électricité d'Antsirabe.

Un centre de production agro-photovoltaïque a été mis en place par la société SunFarming Transformers Madagascar à Tsaratanàna Vinaninkarena, dans la région de Vakinankaratra. « Il est maintenant opérationnel et assure la production d'énergie renouvelable via la mise en place de plus de 3 000 panneaux solaires, et ce, au profit de la JIRAMA. Nous lui fournissons actuellement une puissance de 5 Mewagatts, et ce, avec un prix le plus abordable. Cette production électrique représente le tiers des besoins en énergie d'Antsirabe », a annoncé Yves Rakotomanga, le directeur général de cette entreprise.

Agriculture naturelle. En outre, le centre effectue une culture d'expérimentation sur une superficie totale de 6ha. « Nous promouvons notamment une agriculture naturelle qui ne nécessite en aucun cas une intervention de tout produit chimique tout au long de la campagne de production. En effet, nous produisons sur place des composts servant à fertiliser les sols », a-t-il poursuivi. On y trouve entre autres, des plantations de tomates, de curcuma, de haricot, de maïs et de haricot vert. Les techniciens de ce centre de production agro-photovoltaïque exploitent des consoudes, des piments, des plantes d'absinthe et de tanaisie pour le traitement des maladies affectant les cultures ou les espèces nuisibles. Et l'application des techniques d'irrigation de goutte à goutte permet de mieux maîtriser l'eau. Par ailleurs, « nous travaillons en partenariat avec les universités, locale et à Antananarivo, dans le cadre d'un programme de recherche et de développement, outre le transfert de technologie aux paysans locaux », d'après toujours les explications du directeur général, Yves Rakotomanga.

Base de développement. Pour sa part, le Président du Sénat, Razafimahefa Herimanana, a soulevé que le développement de l'énergie constitue la base de développement de l'industrialisation et de l'économie nationale. « Et la promotion de cette énergie solaire est plus avantageux pour Madagascar car elle contribue à l'économie de devises et surtout à la protection de l'environnement. Quant au développement de la mécanisation agricole et de l'agriculture biologique, tout cela contribue à l'atteinte du Velirano sur l'autosuffisance alimentaire dans le pays. La consommation des produits agricoles bio contribue en même temps à l'amélioration de la santé publique. C'est également très prisé sur le marché international », a exprimé le Président de cette Institution.