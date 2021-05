Madagascar: Barea - Eric Rabesandratana remplace Nicolas Dupuis

Nicolas Dupuis quitte les Barea après quatre années de service.

L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain sous l'ère Ricardo et Joël Bats, Eric Rabesandratana, est nommé sélectionneur des Barea durant les deux prochains matches des Barea et dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Il succède à Nicolas Dupuis qui était à la tête de la sélection nationale depuis 2017.

Après un long moment de tergiversation, Nicolas Dupuis a été suspendu de son poste de sélectionneur des Barea. La décision de sa suspension a été signée, par le président de la fédération, Arizaka Raoul, jeudi dernier. Cette suspension provisoire rendue nécessaire après la situation rocambolesque sur Nicolas Dupuis, victime de la pratique qui veut que l'entraîneur soit toujours le premier à partir après avoir échoué dans une mission donnée. Mourinho au Tottenham, Hansi Flick au Bayern ou Claude Leroy au Togo sont les illustrations les plus flagrantes à ce sujet.

Scorpions d'un jour. Maintenant que Eric Rabesandratana est là, autant répondre aux critiques malveillantes à son encontre. Contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, Eric Rabesandratana a déjà endossé le maillot de l'équipe nationale avec les Scorpions. Il a disputé un match de préparation contre Toulouse FC B le mercredi 7 février 2007 aux côtés de Bapasy et Voavy Paulin. Et s'il n'a pas été appelé par la suite, c'était parce que les dirigeants de l'époque affirmaient avoir perdu ses papiers. Toutefois, il est resté en contact avec les joueurs malgaches et notamment ceux qui ont disputé la coupe des nations inter-îles où il était dans le staff technique avec Raux Auguste.

Il a débuté à l'AS Nancy Lorraine où ses qualités lui ont valu d'être appelé en sélection militaire puis chez les Espoirs français. Une petite incursion en Grèce puis quelques années ici et là et Eric Rabesandratana est parti prendre en main l'US Football Academy qu'il gère avec un ami.

Son talent est reconnu dans le milieu du football à tel point qu'il est consultant dans plusieurs radios françaises.

DEF. Last but not least, Eric Rabesandratana a le Diplôme de 1er dégré d'Entraîneur de Football, le fameux DEF devenu plus tard le Diplôme d'Entraîneur de Football Professionnel (DEFP) exigé par l'UEFA pour espérer encadrer une équipe de haut niveau et à fortiori une équipe nationale.

Bref, il a tout pour plaire. La question est de savoir si dans ce laps de temps assez court, il sera capable de faire un miracle pour battre tour à tour le Bénin et surtout la RDC pour se qualifier à la dernière étape des éliminatoires du Mondial au niveau africain.

Comme pour le cas de Nicolas Dupuis et par prudence, ce sera donc un contrat de prestation et non pas un contrat de travail. Ce sera facile à résilier si par malheur cela ne marche pas.

Mais on compte sur le pouvoir de séduction d'Eric Rabesandratana pour convaincre des joueurs confirmés de la trempe de Ludovic Ajorque, Andy Pelmard, Jean Freddy Greco ou même Remy Vita auxquels on ajouterait Mathyas Randriamamy, Jeremy Morel, Rayan Raveloson, Jerôme Mombris et Romain Métanire ainsi que les locaux dont Berajo et pourquoi pas Vévé du Five. Et la liste peut encore s'étendre à d'autres joueurs de la Pro League.