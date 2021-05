Madagascar: The Voice France - Marghe en demi-finale

Pour le direct, Marghe se redévoilera à travers un morceau révélateur.

« Démente », « hypnotique », « envoutante »... telles sont les qualificatifs des coaches pour la jeune Marghe. Bien dans ses baskets, elle décroche son ticket pour les demi-finales.

Et l'aventure continue pour Marghe. Après l'épreuve inédite du cross-battle, la jeune femme fascine le public sur le plateau. Quand Anik s'attaque à « River deep mountain High » de Tina Turner, Marghe quant à elle riposte avec « Don't start now » de Dua Lipa. Entre « Donne-moi ton cœur » et « Nature boy » Marghe fait un revirement en abandonnant cet univers de douceur qu'elle a proposé tout au long de l'aventure. Démontrant ainsi un large horizon quant à sa culture musicale sans pour autant laisser choir la sensibilité et l'acoustique qui lui va comme un gant. Un choix de chanson qui a clairement fait pencher la balance à près de 80% de voix.

A chaque prestation, la jeune femme gagne en confiance et cela se ressent autant dans ses apparitions. Cette fois encore, elle épate en donnant tout comme les autres fois. Si elle est arrivée toute en douceur dans ce concours, elle s'avère être une « vraie guerrière » selon son coach Florent Pagny. Une pépite qui n'a rien à envier aux autres car pour elle, cette aventure est tout simplement incroyable et elle le vit à fond. Par ailleurs, elle a confié que « The Voice, c'est une expérience, une aventure. Et je n'aimerai pas décevoir mes fans. Pour ceux qui me soutiennent, il ne faut jamais lâcher, dès fois on est déçu. Quand on veut, on peut. Il faut croire en soi ». Ceci étant, son aventure est suivie par des millions de malgaches dans la Grande île presque au même titre que le phénomène Barea.

Prochaine étape, les demi-finales en direct, durant lesquelles le destin de chaque talent sera entre les mains du public. Un grand moment auquel les téléspectateurs pourront exprimer leur soutien à cette artiste de talent qui porte haut le flambeau de Madagascar. Car chaque vote compte, chers fans, soyez aux aguets !