Madagascar: Musique - Le Jazz Day célébré en grandes pompes

Le Jazz Day rassemble des millions de passionnés autour du globe et Madagascar ne déroge pas à la règle.

Année après année, les amateurs se sont saisis de cette belle idée musicale. Aux quatre coins du monde, musiciens, acteurs culturels et amoureux de la musique se sont retrouvés en ligne pour partager leur passion en commun pour le jazz. Vendredi, les jazzmen ont inondé les réseaux sociaux de vidéos live et directes. Les artistes ont alors rempli leur tâche de faire découvrir et faire aimer le jazz dans tous ses états. Dans la même foulée, plusieurs émissions télévisées ont également consacré leur plage au jazz pour l'occasion. Mettant ainsi à l'affiche la crème de la crème comme Samy Andriamanoro Quartet, Ramahefason Trio, Sanda Ranaivosoa Trio Feat Sity, Vatsiahy Ravaloson Weaver Trio, Mad In Voyage Feat Sandrine Rajaofetra et Joëlle Claude.

Comme chaque année, grâce à cette journée, c'est le jazz qui va à la rencontre du public et non l'inverse, ce qui au passage permet une vaste popularisation des notes bleues. L'objectif du Jazz Day est de véhiculer, à travers le jazz, le dialogue interculturel, la liberté d'expression et la paix. Herbie Hancock, pianiste et compositeur américain de renommée mondiale en est l'initiateur et en devient ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco. Le Jazz Day suscite, à travers ses activités, l'intérêt d'un large public, tout en permettant de rassembler de nombreux artistes, étoiles montantes et musiciens confirmés au niveau du Jazz à Madagascar.

Au passage, longtemps fustigé de musique de snob et de vieux, cela fait plusieurs années que le jazz trouve sa place dans le répertoire de la jeunesse malgache. A l'initiative des Désiré Razafindrazaka et Haja Ravaloson, ces figures de proue du festival international Madajazzcar et de leurs frères d'art, les scènes s'ouvrent et accueillent autant les initiés que les jeunes pousses. Une initiative qui sera certainement perpétrée par ces centaines de passionnés qui ont évolué au fil du temps auprès de ces grandes figures du jazz malgache en hommage à leur talent et leur travail. Comme on le dit bien souvent, « The show must go on».