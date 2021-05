Algérie: Conquête de la Mecque - Une commémoration pour méditer les valeurs de tolérance et de pardon

Alger — Les participants à une rencontre commémorant la conquête de la Mecque ont appelé, dimanche, à méditer les valeurs de tolérance et de pardon dont s'est distingué notre prophète (QSSSL), des valeurs qui ont constitué les fondements de l'Etat musulman.

Lors d'une conférence sur la conquête de la Mecque organisée par le Conseil supérieur islamique (CSI), Bouabdallah Ghlammallah, président du conseil a indiqué que l'évocation de cet événement nous renvoie "aux fondements de l'Etat musulman qui repose sur le respect de l'autre, le rejet de toutes formes d'extrémisme et de violence outre la consécration du principe de la paix et de la cohabitation loin de toute injustice ou oppression, autant de valeurs qui caractérise la conduite du prophète (QSSSL) à travers ses valeurs de tolérance et de pardon.

De son côté, Dr. Ismail Ould Khessal a indiqué que la commémoration de la conquête de la Mecque par les Musulmans sans effusion de sang « témoigne du principe de paix consacré par la chariaa dans toutes ses dispositions ».

Pour sa part, le directeur de la Fondation pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), a estimé que la conquête de la Mecque constituait « une halte marquant la création du droit islamique international qui a précédé le droit humain international », appelant à l'élaboration de davantage d'études et de recherche en la matière pour mettre en avant la « tolérance prônée par l'Islam en tant que religion, bannissant toute forme de radicalisation contrairement à ce qui est relayé en Europe et dans d'autres pays à travers notamment la promulgation de lois anti Islam».