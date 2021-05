Tunisie: D'un sport à l'autre

Judo : 18 judokas au championnat d'Afrique

Le championnat d'Afrique de judo aura lieu au Sénégal du 18 au 25 mai 2021. La Tunisie y sera représentée par 18 judokas.

Nos représentants sont Fraj Dhouibi (-60 kg), Mohamed Mtiri (-60 kg), Moonem Mejri (-66 kg), Hamza Werghi (-77 kg), Hachem Sallemi (-88 kg), Abdelaziz Ben Ammar (-90 kg), Koussay Ben Ghars (-100kg), Faïçal Jaballah (+100kg) et Anis Ben Khaled (+100 kg). Ils sont encadrés par les entraîneurs Sleh Rkik, Mahmoud Snoussi et Yosri Chouchane. L'équipe féminine est composée de Oumaima Bdioui (48 kg), Rania Harbaoui (48 kg), Imene Ben Younes (-52 kg), Ghofrane Khlifi (-57 kg), Mariem Bejaoui (-63 kg), Nihel Landolsi (-70 kg), Mariem Khlifi (-70 kg), Sarra Mzoughi (78 kg) et Nihel Cheikhrouhou (+78 kg). Elles sont entraînées par Bechir Khiari, Hajer Tbessi et Chamseddine Lahmar. L'équipe masculine effectuera un stage de préparation pour ce championnat africain à Hammamet du 3 au 15 mai. L'équipe féminine sera rassemblée à Ezzahra du 6 au 16 de ce mois pour un stage de préparation en vue de cette joute africaine. La délégation tunisienne au Sénégal sera conduite par Skander Hchicha, Mouez Khitouni et le DTN Abdelrazzek Turki.

Karaté : Quatre karatekas en France

4 karatekas prendront part au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 devant se dérouler en France du 9 au 15 juin 2021. Il s'agit de Thamer Slimani (84kg), Nader Azzouzi (-60kg), Walid Guezmir (75kg) et Chahinez Jemmi (+68kg). Ils effectueront deux stages de préparation pour ce tournoi. Le premier aura lieu à Hammamet du 3 au 10 de ce mois. Et le deuxieme du 15 mai au 13 juin 2021 toujours à Hammamet. La délégation tunisienne en France sera composée de Yosr Ben Alaya (chef de délégation), Said Belhssine (DTN), Mohamed Amine Hassnaoui (entraîneur national) et Mohamed Ali Ezzine (arbitre).

Natation : Un quatuor au meeting de Monaco

4 nageurs participeront au meeting international de Monaco qui sera organisé du 27 au 29 mai. Il s'agit de Mehdi Laajili (200, 400 m nage libre), Aziz Ghaffari (100, 200 et 400 m nage libre), Adnene Beji (100, 200 m brasse) et Ayoub Hafnaoui (200, 400 m nage libre). Deux jours plus tard, Ghaffari, Beji et Hafnaoui prendront part au meeting international de Canet en France.

Athlétisme : Débuts prometteurs pour Touati et Balti

Les deux athlètes tunisiens, Mohamed Amine Touati et Rami Balti, ont réalisé de bons résultats en Turquie. Touati a parcouru le 400 m haie en 50 secondes 11 centièmes et Balti a réalisé un chrono de l'ordre de 21 secondes 52 centièmes au 200 m. Nada Chroudi n'a, quant à elle, pas démérité en parcourant le 100m haie en 14 secondes 85 centièmes. D'autre part, Marwa Bouzayani, Hela Hamdi, Mohamed Amine Jinaoui, Dorra Mahfoudhi et Majdi Chehata, tous en stage en Turquie, prendront part à un meeting international devant se dérouler les 8 et 9 mai à Antalya.

Boxe : Homrani en Pologne

La boxeuse Meriem Homrani (60 kg), qualifiée aux JO de Tokyo, effectuera du 27 juin au 5 juillet un stage de préparation en Pologne qui sera ponctué par un tournoi international. D'un autre côté, elle effectuera un stage de préparation au Japon du 6 au 17 juillet.