Tunisie: CSS-CAB (0-0) - Chawat maintient le CAB en vie !

Le CSS perd du terrain. Encore un résultat nul pour Murcia.

Stade Taieb-Mhiri de Sfax. Pelouse en bon état. Match à huis clos. Temps chaud et ensoleillé. CSS-CAB (0-0). Arbitrage de Youssef Srairi assisté par Amine Barkallah et Youssef Jemi. Quatrième arbitre : Mourad Jerbi. Commissaire du match : Hichem Miled. Avertissements: Raed Derbali, Aymen Trabelsi, Chris Kouakou, Achraf Boudrama, Naim Mathlouthi.

CSS : Mohamed Hedi Gâaloul (capitaine), Mohamed Ali Jouini, Mohamed Ben Ali, Nour Zamen Zammouri, Houssem Dagdoud, Chedi Hammami, Chris Kouakou, Mohamed Ali Moncer (Firas Chawat), Houssem Ben Ali (Azmi Ghouma), Achref Habbassi (Aymen Harzi), Ousmane Camara.

CAB : Naim Mathlouthi, Chiheb Ben Fraj (capitaine), Achraf Boudrama, Yasser Mechergui (Yassine Kassah), Khalil Sassi (Halim Darragi), Aymen Trabelsi, Raed Derbali, Fahmi Kacem (Al Khali Bangoura), Alaa Eddine Dridi, Amadou Sabo, Jamel Eddine Chattal.

La mise à jour de la 22e journée nous a proposé hier une explication lourde de conséquences pour le CAB -- maintien oblige -- et décisive pour un CSS qui ambitionne toujours d'atteindre les places d'accessit continentales. Co-relégable donc, le CAB de Sami Gafsi devait à tout prix gagner pour se hisser à hauteur de l'UST et talonner le ST et l'ESM par là même. Quant au CSS de José Murcia, après avoir bouclé la phase de poule de la C3, il se devait de recoller au trio de tête afin de rejoindre le podium à terme. Place maintenant à la vérité du terrain. Pas de round d'observation. D'entrée, l'Algérien Chattal s'infiltre, sert idéalement le Nigérien Sabo mais Dagdoud veille au grain. Deux minutes plus tard, Moncer enveloppe sa frappe et Mathlouthi s'interpose. Le ton est donné par un CSS privé hier de ses deux fers de lance, Soulah et Sokari. 18', Ousmane Camara cadre sa volée mais Mathlouthi s'envole. Jusque-là, le dispositif en 3-5-2 des Cabistes ne tangue pas mais le CSS se montre de plus en plus menaçant. 27', le CSS réclame un penalty suite à une faute de main de Mechergui après un centre de Houssem Ben Ali. La minute qui suit, Sabo évite le hors-jeu et sert Houssem Ben Ali qui rate le cadre de la tête. 38', Jouini s'engouffre et alerte Habbassi qui bute sur son coéquipier Camara. 43', but refusé à Jouini suite à une position de hors-jeu signalée. 47', Chattal dévie vers Sabo qui dévisse alors que Gâaloul était battu. On en restera là pour ce premier-half.

Naim Mathlouthi sauve la mise

De retour des vestiaires, le CSS allume la première mèche par Camara dont la reprise de volée n'est pas cadrée. 62', un flottement au sein de la défense cabiste n'est pas mis à profit par Moncer qui rate son contrôle. 73', Ousmane Camara tente de surprendre Mathlouthi de loin mais la frappe du Guinéen passe au-dessus du cadre. Le tournant du match aurait pu intervenir à la 82'. Suite à une percée de Camara suivie d'un cafouillage à l'entrée des seize mètres, Azmi Ghouma s'écroule dans la surface et Youssef Srairi décrète un penalty. Chawat s'avance et rate lamentablement. 89', Harzi alerte Mathlouthi qui répond présent. Superbe parade du dernier rempart cabiste, auteur hier d'une prestation digne d'éloge. 93', tête piquée de Ben Fraj qui passe de peu à côté, suite à quoi, l'arbitre siffle la fin du match.