Cote d'Ivoire: Education nationale - Des enseignants ivoiriens promeuvent l'apprentissage de la langue chinoise dans les écoles

Le président du Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine (Reiac) était face à la presse le 30 avril, à la galerie du parc au Plateau. Objectif : présenter le bilan à mi-parcours de son organisation et décliner les perspectives.

Yoro Loua Christ-Aymet s'est félicité des réalisations de son réseau qui s'est assigné pour mission, faire la promotion de la langue et la culture chinoises dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. « Cette mission a commencé par la mise en place de clubs des élèves amis de la Chine dans les établissements secondaires pilotes choisis. L'installation de ces clubs vise à introduire l'apprentissage du chinois dans nos écoles », a-t-il expliqué. Et de poursuivre pour indiquer que depuis 2017, le Reiac a installé 16 clubs dans des lycées et collèges dont 9 à Abidjan.

Le réseau a également fait aménager par la Chine, deux salles de classe d'amitié Chine-Côte d'Ivoire, équipées de matériels informatiques, mobiliers et bibliothèques au lycée Sainte Marie de Cocody et au lycée des jeunes filles de Yopougon.

Aussi, le Reiac a fait octroyer par l'Ambassade de Chine des bourses d'appui à la scolarisation des élèves aux conditions sociales défavorables issus des clubs des élèves amis de la Chine. Il s'est agi de 30 élèves pour l'année 2019-2020 et 110 élèves pour l'année scolaire 2020-2021, pour un montant cumulé de 34 millions de FCfa.

« Entre autres acquis, nous avons pu avoir l'accord de partenariat de jumelage entre quatre lycées ivoiriens abritant les clubs et des lycées de la municipalité de Tianjin en Chine. Et l'accord en instance de signature entre l'Ambassade de Chine et le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation pour l'arrivée d'un enseignant chinois au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam », a indiqué Yoro Loua.

Le président du Reiac se dit confiant des perspectives qu'il pense, pourront être exécutées. Il compte donc avec son équipe mettre en place, entre autres, une plateforme d'apprentissage en ligne, en collaboration avec l'institut Confucius ; établir des jumelages entre des établissements chinois et ivoiriens, et créer par l'occasion une chaîne d'amitié entre les différents élèves.

« Nous comptons permettre aux encadreurs des clubs de bénéficier de bourses pour un séjour d'apprentissage de la langue chinoise en Chine ; permettre aux meilleurs élèves ivoiriens de bénéficier des bourses d'immersion pour un séjour d'été en Chine », a-t-il indiqué.

Toutefois, il a exprimé sa gratitude à la République de Chine à travers son Ambassade en Côte d'Ivoire pour sa sollicitude et au gouvernement ivoirien qui ne ménage aucun effort pour faciliter la coopération.

A noter que le Reiac qui est une structure de coopération Chine-Côte d'Ivoire est né en 2014. Le réseau s'est fixé pour objectif, entre autres, de créer un creuset de partage d'expérience de tous ceux du secteur éducation-formation ayant bénéficié des mêmes opportunités ; participer à la vulgarisation et à la promotion de la culture et de la langue chinoise dans les établissements secondaires ivoiriens en créant des clubs des élèves amis de la Chine.