Algérie: Pour une information fiable, des citoyens à Ghardaïa optent pour les médias publics

Ghardaia — Pour accéder à une information fiable et des programmes de qualité, les habitants de Ghardaïa, font plus confiance à l'information officielle véhiculée par les média publics dits "lourds".

L'appétence des habitants de Ghardaïa pour ces médias, particulièrement la radio locale de proximité est très forte, justifiée par la crédibilité de l'information officielle diffusée, en Arabe et Tamazight locale, ainsi que par l'attachement de l'audimat à son identité culturelle.

Ce choix est la conséquence directe du "désert médiatique existant" dans la région, induit par l'absence dans les kiosques de journaux estimés "crédibles" par les lecteurs, a expliqué Alouani Salah, notable du ksar de Melika.

Pour le journaliste à Radio-Ghardaïa, Bakir Metahri, la radio locale constitue un espace idoine du journalisme de proximité qui occupe les pans de la vie sociale et quotidienne de la population, "souvent délaissés ou mal couverts par les médias traditionnels, notamment la presse écrite".

"Notre radio diffuse de nombreux reportages, émissions et informations fiables, assurés par des journalistes professionnels dans l'optique de promouvoir les différentes activités locales se rapportant aux associations, à l'éducation, à la culture environnementale et au développement humain et durable", a-t-il souligné.

De nombreux citoyens approchés par l'APS ont souligné avec force le rôle prépondérant et grandissant des Nouvelles technologies de l'Information et la communication (NTIC) dans l'amplification de l'information et sa propagation rapide.

La profusion des chaines de télévision, journaux électroniques et le développement fulgurant des réseaux sociaux ont créé une nouvelle dynamique sociétale avec tous les bouleversements induits notamment en matière de rapidité de l'information, ont-t-ils estimé.

Pour ces citoyens, l'usage des NTIC, qui ont opéré un changement dans le domaine de l'information et de la communication, suscite beaucoup de vigilance quant aux informations véhiculées, notamment les fausses informations "Fake news" circulant sur Internet.

Ils constituent également pour les férus du Net un moyen de se reconvertir en journaliste, concurrençant ainsi la presse traditionnelle avec des risques de colporter des données fausses, des rumeurs et autres informations non vérifiées.

Parmi les défis majeurs que chaque journaliste est appelé, plus que jamais à relever, figure principalement la vérification de la crédibilité, de la fiabilité et de la source de l'information diffusée sur ces supports.

Pour de nombreux citoyens et citoyennes de Ghardaia, Facebook, comme moyen de communication ayant plusieurs avantages de rapidité et de fluidité de la diffusion d'informations de proximité, est utilisé pour de nombreuses transactions commerciales, négoces, échange de connaissances et offres de services, en plus de l'information nécrologique.

Khaled Benkhelifa (universitaire) estime nécessaire de mettre en place une règlementation régissant ce nouveau mode d'information de proximité tant recherchée pour consolider la démocratie participative et l'information locale de proximité.