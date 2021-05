Congo-Brazzaville: Sport du travail - Le pays désigné pour abriter les prochains Jeux africains

Le Congo a été choisi pour abriter les prochains Jeux africains des travailleurs (Afrigams) en 2024, a annoncé le président de la Fédération congolaise du sport de travail (FCST) le 1er mai au cours d'un point de presse.

Le Congo a été sollicité lors du congrès continental de l'Organisation du sport africain travailliste amateur (Osta) tenu du 19 au 21 avril à Saly, au Sénégal. Cette compétition, a précisé Alain Romuald Atipo, ne peut se réaliser sans l'accord du gouvernement congolais. Outre la désignation du Congo comme pays hôte des prochains Jeux africains, les assises de Saly ont renforcé la présence du Congo dans cette organisation. Trois Congolais ont, en effet, obtenu des postes au Conseil exécutif de l'Osta. Il s'agit de : Alain Romuald Atipo, élu président de l'Office de liaison Afrique centrale cumulativement avec les fonctions de coordonnateur des opérations des médias ; Aloïse Dississa, coordonnateur Afrigams et Osta City Walk ; Philippe Mouanda Nguimbi, coordonnateur gouvernance, éthique et conformité, chargé du suivi des fédérations nationales.

« Tenant compte des enjeux du moment et de la confiance que l'on vient de nous faire au plan sous-régional, le temps est plus qu'indiqué pour que nous prenons conscience de l'importance du sport en milieu professionnel comme l'a dit le ministre Matar Ba », a souligné Alain Romauld Atipo. Le ministre sénégalais des Sports indiquait dans ses propos que le sport à l'entreprise et au sein de l'espace administratif est une formule connue mais mérite d'être encouragée, soutenue et accompagnée au même titre et dans les mêmes conditions que le sport à l'école. Selon lui, c'est un gage d'inclusion sociale et un puissant facteur d'amélioration du rendement et de productivité individuelle et officielle.

C'est dans cet ordre d'idée que le congrès de l'Osta a donc permis d'impulser une nouvelle dynamique et d'engager des nouveaux chantiers pour l'avenir du sport en Afrique. Le forum, l'une des deux activités réalisées, a procédé dans son axe institutionnel à la réadaptation des instruments juridiques de l'Osta en tenant compte des dispositions de la Confédération sportive internationale travailliste amateur et des propositions des organisations nationales tout en les arrimant à la nouvelle donne. Les participants ont ensuite décidé de revoir le règlement financier et de statuer sur le budget de l'organisation conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par l'assemblée générale.

Ensuite, ils ont rendu un hommage à Robert Jean Raphaël Massamba Débat, ancien président de la FCST, vice- président de l'Osta et président de l'Office de liaison Afrique centrale décédé, pour un service rendu à l'organisation. Ces assises qui coïncidaient avec la célébration des 20 ans de l'Osta lui ont été particulièrement dédiées car il a été nominé à titre posthume.

Notons qu'au terme des travaux, le Dr Evele Malick Atour a été réélu président de l'Osta suivi de deux vice-présidents conformément à la modification des statuts. Sur le plan juridique, l'Osta est passée de quatre à deux vice-présidents.