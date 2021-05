Congo-Brazzaville: Education - Bientôt une formation sur le traitement des résultats scolaires dans l'arrière-pays

Après Brazzaville, Pointe-Noire et le Kouilou, le tour reviendra aux animateurs pédagogiques des collèges d'enseignement général de la zone nord du pays de bénéficier d'un séminaire de formation leur permettant d'harmoniser les méthodes d'analyse des résultats scolaires.

Du 11 au 20 mai, les directeurs des études des collèges des départements des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest vont renouveler leurs connaissances en matière d'évaluation en vue de recadrer la diversité des méthodes utilisées dans l'interprétation des résultats. La formation portera, entre autres, sur la nature et les fonctions d'une évaluation, les types d'évaluations à partir de leurs fonctions, rédaction des items, le calcul des pourcentages et des moyennes... Une série d'activités pratiques va ponctuer ladite formation.

Récemment, sous la houlette du directeur des collèges de l'enseignement général, Patrick Ngolo, les directeurs des études des collèges privés de l'inspection I et II de Brazzaville ont bénéficié de cette formation organisée par la direction générale de l'enseignement secondaire. Le but étant de moderniser le système éducatif à travers notamment la formation des ressources humaines de qualité. « Il ne nous reste qu'à mettre en pratique les connaissances acquises afin de procéder aux évaluations de qualité », a déclaré Sorel Ngoulou Apendi, un des participants à la formation qui a par ailleurs déploré le fait que plusieurs directeurs des études des collèges privés n'ont pas répondu présent à ce rendez-vous du savoir.

Bien avant de lancer la formation dans l'arrière-pays, du 5 au 7 mai courant, les collèges de l'inspection de Brazzaville III seront à l'étude de l'évaluation des résultats scolaires et de la rédaction des items d'évaluation.

En rappel, au sein d'un établissement scolaire en dehors de l'évaluation des apprentissages des élèves, les responsabilités d'un directeur des études incluent les missions de supervision et l'animation pédagogique des enseignants, de préparation et de la réalisation des visites des classes, du suivi de l'application et de l'état d'avancement des programmes tels que définis par le ministère de tutelle, de l'application des textes officiels en matière d'enseignement.