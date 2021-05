Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - Les droits et devoirs du travailleur en débat

Malgré la sobriété imposée par le Covid-19, la Commission présidée par Peter Mafany Musonge a tenu à marquer le coup des festivités.

Les défis de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) ont pris de l'épaisseur, dans un contexte où les sirènes de la division continuent de retentir. Au regard de l'étendue du mal, cette structure a dû lancer une campagne de communication contre les messages de haine le 5 mars dernier, après consultation de divers acteurs des milieux associatifs et de la communication. De telles initiatives nécessitent un personnel en bonne santé pour en garantir le succès. Chose pas aisée en cette période où sévit le Covid-19. A l'occasion des festivités de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai dernier, la Commission est revenue sur les mesures prises pour épargner les travailleurs de la Commission de cette pandémie.

Ainsi, « dès la déclaration de la pandémie, [nous avons] pris toutes les mesures nécessaires pour que le personnel soit préservé de cette maladie. Il s'agit de la mise à disposition des points de lavage des mains avec du savon, l'acquisition des gels hydroalcooliques, la distribution régulière des masques, le placement à l'entrée de l'institution d'une cabine de désinfection, la pulvérisation régulière des bureaux pour les désinfecter, de manière à ce que le personnel soit le plus possible préservé par la maladie. L'ensemble du personnel a [par ailleurs] été testé et pour le moment, nous sommes à l'abri de la maladie », énumère le secrétaire général, Chi Asafor Cornelius.

Ces mesures de protection constituent l'un des droits du travailleur. Lequel doit jouir de toutes ses facultés physiques et psychologiques pour être plus performant. Le 30 avril dernier, au cours d'une table ronde, le personnel de la CNPBM a ainsi été entretenu sur ces aspects. Si le travailleur a des droits, ce dernier est également assujetti à plusieurs devoirs. Une paire indissociable qui devrait permettre à la Commission présidée par Peter Mafany Musonge d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée, dans le sens de la promotion du vivre-ensemble au Cameroun. Le 1er mai, la célébration a été marqué par le partage d'un repas entre l'administration de la Commission et du personnel, dans le strict respect des mesures-barrières.