Cameroun: Ngaoundéré - Des décorations remises

Seize travailleurs ont reçu des médailles des mains du gouverneur de l'Adamaoua samedi dernier.

Des hommes et des femmes ayant participé à l'essor économique de la région de l'Adamaoua ont reçu des médailles d'honneur du travail samedi dernier dans le strict respect des mesures barrières à Ngaoundéré. Les 16 récipiendaires issus de différents secteurs d'activités dans le public, le parapublic et même privé ont vu leur dur labeur récompensé. Les distinctions honorifiques étaient constituées de médailles en argent, en vermeil et en or. « Les travailleurs ont mouillé le maillot pour être distingués ce jour », a souligné Daniel Mouandjo Ndom, président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Le gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguiéké Boukar qui leur a remis leurs décorations a félicité les travailleurs.

Le patron de la région a par ailleurs demandé aux responsables syndicaux de veiller toujours à la défense, au développement et à la protection des intérêts économiques, commerciaux et agricoles. Comme autre recommandation, il leur a été instruit de défendre le progrès social, culturel, et moral des membres des syndicats. Et pour garder l'harmonie au travail, une invite a été faite aux employeurs, aux responsables syndicaux de mettre en avant une approche basée sur le dialogue, la concertation et la conciliation.

Placée sur le thème : « Monde du travail pandémie du Covid-19 : garantir la santé des travailleurs, un défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise », la fête internationale du travail a également permis au gouverneur de l'Adamaoua de rappeler la politique de santé et de sécurité des travailleurs. Pour Kildadi Taguiéké Boukar, c'est une nécessité de mettre l'homme au cœur des préoccupations de toute entreprise ayant vocation à la pérennité. « Le capital humain est une valeur sine qua non de production au sein de toute organisation et mérite d'être préservé surtout en cette période de la pandémie à coronavirus » a-t-il conclu. C'est donc tout heureux que les récipiendaires ont continué la célébration dans leurs domiciles respectifs.