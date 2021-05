Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Le Sylacc appelle à la répartition adéquate de la redevance audiovisuelle

Le Syndicat libre des agents de la communication du Congo (Sylacc) a invité l'Etat, le 1er mai à Brazzaville, à la faveur de la fête des travailleurs, à gérer de manière transparente la Redevance audiovisuelle(RAV).

Le dossier relatif à la gestion et la collecte des fonds de la RAV reste encore très flou et conflictuel. Le Sylacc qui se préoccupe également de ce sujet a demandé au gouvernement de : « repartir de manière consensuelle et équitable la RAV à tous les organes de presse ».

Parmi les autres revendications soumises au gouvernement, inscrites dans le cahier des charges de la Sylaac, figure aussi le traitement rapide et efficient des dossiers liés à la commission paritaire d'avancement.

Les agents de la communication du Congo souhaitent également l'aboutissement ainsi que la publication du statut particulier des journalistes et assimilés ; l'implication des syndicalistes dans le recrutement et recensement de tous les bénévoles évoluant dans les organes de presse publique.

Au regard de la caducité des textes, le Sylacc propose au gouvernement d'élaborer et de renouveler l'ordonnancement juridique du Centre national de la radio et de la télévision (Cnrtv) y compris les directions générales et centrales.

Sur le plan technique, les agents de la communication du Congo proposent à l'Etat la maintenance et la réparation des équipements logistiques, numériques, d'ascenseurs et de climatisation au Cnrtv. Ils se plaignent aussi de la mise en place d'une structure médicale animée par un médecin du travail.