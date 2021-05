Cameroun: Fête du travail - De la réflexion au menu

Au cours d'un échange virtuel avec les travailleurs, samedi dernier, le ministre Grégoire Owona a entre autres appeler à se mobiliser pour un monde du travail plus solidaire et en bonne santé.

La fête du travail s'est célébrée samedi dernier sur l'ensemble du territoire national autour de réflexions sur les droits des travailleurs au Cameroun. C'est en mode virtuel que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), Grégoire Owona a échangé avec quelques internautes samedi. Ce Live tchat animé par les journalistes Elvis Mbimba, de CRTV web et Josiane Afom, du quotidien Mutations tournait autour de plusieurs thématiques : « Télétravail et nouvelles habitudes professionnelles liées au Covid-19 », « Protection des droits des travailleurs : rôle de l'inspection du travail », « Dialogue social-relations avec les syndicats ».

Concernant le télétravail et les nouvelles habitudes professionnelles liées au Covid-19, le ministre a fait savoir que le télétravail était déjà une réalité au Cameroun, mais reconnaît qu'il y a encore beaucoup à investir dans les télécommunications. « Je travaille pour le compte du gouvernement du Cameroun, depuis l'avènement du Covid-19. Nous organisons des visio-conférences avec l'Organisation internationale du Travail, preuve que le télétravail est réel au Cameroun », a expliqué Grégoire Owona.

Concernant la Protection des droits des travailleurs-rôle de l'inspection du travail, le ministre Owona a déploré le mauvais fonctionnement des comités d'hygiène et de santé dans certaines entreprises. Selon lui, seulement près de 70% des entreprises ont des comités d'hygiène et de santé. Parmi ces comités existants, seuls 52% fonctionnent normalement. « Ça veut dire qu'il y a encore du travail à abattre pour que ces normes internationales puissent se mettre véritablement au travail.

C'est-à-dire, poser les problèmes de santé et la sécurité au travail et trouver des solutions. Développer le dialogue au sein de l'entreprise. Il est urgent que les entreprises elles-mêmes et les travailleurs au sein de ces entreprises se mobilisent pour que ces structures soient existantes, et qu'elles soient surtout opérationnelles », a martelé le ministre. En conclusion, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a fait savoir qu'il était important que de nouveaux axes de travail puissent s'ouvrir pour l'avenir. Mais pour le moment, il a invité les travailleurs à se mobiliser pour un monde plus solidaire et en bonne santé.