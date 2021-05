Cameroun: Mariages collectifs - 20 couples unis à Mouanko

L'initiative des Femmes et filles Yakalag pour le développement s'est déroulée le 24 avril dernier sous la coordination du sous-préfet, Ayuni Austin Sakah.

« Chantal, veux-tu être ma femme ? » « Oui, je le veux ! Et toi Dime Jean Daniel, tu veux être mon époux ? » « Beaucoup ! » La réponse du chef du village Yatou à sa jeune épouse, devenue virale sur les réseaux sociaux depuis, a soulevé une salve de youyous et de rires à la paroisse catholique de la Transfiguration de Mouanko, lors de l'une des deux célébrations religieuses des mariages collectifs du 24 avril 2021 dans cet arrondissement de la Sanaga-Maritime, région du Littoral.

Cette célébration et celle à l'église évangélique de Lobethal ont été précédées par la célébration civile sur les berges du fleuve Sanaga par le maire de Mouanko, Pierre Honoré Ebwéa, et ses deux adjoints Samè Diyoukè et Sara Ebimbè. Cérémonie qui a vu la présence de l'élite représentée notamment par l'honorable Rosette Ayayi, député de la Sanaga-Maritime, et Marcel Yondo, ancien ministre des Finances.

Ainsi, sous la coordination du sous-préfet de Mouanko, Ayuni Austin Sakah, vingt couples ont été unis par les liens sacrés du mariage. Cette célébration collective de mariages est une initiative de l'association Femmes et filles Yakalag pour le Développement (Fefiyade). Initiative qui part d'un constat, comme l'explique Victoire Moudoumbou, présidente de Fefiyade : « Nous observons dans nos villages que les couples, jeunes ou vieux, vivent en concubinage. Ce qui cause parfois des déséquilibres dans la vie familiale. Les enfants issus de ces couples sont les principales victimes. Pas d'acte de naissance, pas de suivi scolaire. Pour les femmes, elles sont de plus en plus chassées de leur ménage. »