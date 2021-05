Congo-Brazzaville: TIC - Le maire de Bacongo lance les épreuves d'évaluation des certifiés professionnels

Trente-quatre apprenants du Centre d'application aux métiers d'informatique (CAMI) ont passé les évaluations de fin de formation pour l'obtention d'un certificat de qualification professionnel.

Les épreuves ont été lancées par l'administrateur maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Simone Loubienga, en présence du directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, Fabrice Ngaboka Morossa. Ces évaluations concernent les filières ci-après : infographie ; développement Web ; Réseau informatique ; secrétaire administratif ; assistant comptable ; assistant des ressources humaines ; assistant commercial ; assistant logistique et transport ; amadeus et Hse (hygiène, sécurité, environnement).

« Il était de mon devoir de lancer les épreuves sanctionnant la fin de leur formation. Les apprenants comme nous les parents, devont savoir que la formation est au cœur du développement. Il faudrait que les jeunes apprennent davantage pour avoir une qualification professionnelle », a déclaré Simone Loubienga.

Le coordonnateur du CAMI, Arsène Vembe Moukouma a, pour sa part, exhorté les apprenants à prouver ce qu'ils ont appris pendant six mois de cours. « Chacun est devant son destin. Rien n'est donné dans la vie, vous devez-vous appliquer », a-t-il dit.

Agréé par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, le CAMI s'attèle à être une plateforme solide et vivante pour la reconversion professionnelle, car la formation qualifiante est un point de convergence des parcours formatifs.