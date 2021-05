Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les syndicats invitent les travailleurs à se faire vacciner

La Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), la Confédération syndicale congolaise (CSC) et la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo (Cosylac) ont appelé, le 1er mai, les travailleurs à adopter des comportements responsables afin de se préserver contre la pandémie à coronavirus.

À l'instar des autres organisations dans le monde, les Centrales syndicales les plus représentatives du Congo ont commémoré la 135e édition de la fête du 1er mai. Une occasion pour la CSTC, la CSC et la Cosylac de rendre hommage à l'ancien secrétaire général de la CSC, Jean Michel Bokamba-Yangouma, décédé le 23 juin 2020 à Brazzaville, suite du Covid-19. Selon elles, « ce grand homme avait marqué de son empreinte le mouvement syndical congolais ».

« C'est pour éviter d'autres pertes en vies humaines que les Centrales syndicales invitent le peuple congolais en général et les travailleurs en particulier à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et à se faire vacciner massivement contre la Covid-19, moyens efficaces de freiner sa progression », ont-elles souligné dans une déclaration commune.

Selon le secrétaire général de la Cosylac, Jean Bernard Malouka, la réalité de la pandémie de Covid-19 renforce la nécessité pour le Congo de réévaluer l'organisation des lieux de travail pour créer les conditions les plus humaines et plus sûres. Il est encore plus important, a-t-il dit, que le pays adopte des stratégies et des plans de gestion des risques de catastrophes afin de mieux se préparer aux pandémies futures.

« En effet, cette pandémie a brutalement mis à nu la vulnérabilité des plus pauvres dans notre pays face aux chocs économiques et à la précarité de notre système de santé publique. L'absence de protection sociale pour la majorité de la population congolaise signifie que les individus doivent continuer à travailler même s'ils risquent de s'infecter ou d'infecter les autres pour se nourrir. Cet instint de survie contribue à la propagation du virus tout en accentuant la misère humaine », ont déploré les centrales syndicales.

Devant ce dilemme, les syndicalistes soulignent l'urgence d'élargir la protection sociale à l'ensemble des populations et aux travailleurs bénéficiant seulement d'une couverture partielle. « Le prochain gouvernement devra prendre conscience de l'urgence de garantir la protection sociale en mettant des ressources nécessaires pour finaliser et rendre fonctionnelle l'Assurance maladie universelle pour un accès aux soins de santé pour tous », ont-ils souhaité.

L'édition 2021 de la Journée internationale du travail a été célébrée sur le thème : « Création d'emplois et nouveau contrat social ». Le choix de ce thème se justifie, d'après le secrétaire général de la Cosylac, Jean Bernard Malouka, par la perte de plus de 250 millions d'emplois en 2020 au plan international en raison de la pandémie de Covid-19 et 130 millions d'emplois supplémentaires menacés en perspective cette année.

Le Congo n'est pas épargné par la perte des emplois dans plusieurs secteurs d'activités. C'est le cas du secteur pétrolier, du bâtiment, du commerce, du tourisme, du transport et bien d'autres. « La Covid-19 a encore cette année exacerbé la prévalence du travail précaire. Face à cette situation désastreuse que traverse le monde du travail, les centrales syndicales attirent déjà l'attention du gouvernement sur la création des emplois, un objectif central pour assurer la reprise et renforcer la résilience », ont conclu la CSTC, CSC et la Cosylac.