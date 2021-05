Maroc: SM le Roi félicite le président polonais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux de santé et de prospérité au président Andrej Duda, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple polonais ami.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des liens d'amitié et de coopération unissant le Maroc et la Pologne, soulignant Sa détermination de continuer à œuvrer de concert avec le président polonais pour aller de l'avant dans la consolidation de ces liens dans différents domaines au service des intérêts des peuples marocain et polonais amis.