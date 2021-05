Maroc: Le port Dakhla Atlantique, un chantier stratégique pour confirmer l'ancrage africain du Maroc

Dakhla — Le port Dakhla Atlantique, un méga-projet structurant du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ambitionne d'être un nouveau chantier stratégique pour confirmer l'ancrage africain du Royaume du Maroc.

Cette infrastructure portuaire de taille qui tend à raffermir davantage les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine, constituera une interface maritime d'intégration économique et un hub de rayonnement continental et international.

Ce projet permettra également de soutenir le développement économique, social et industriel des provinces du Sud, en particulier dans la région Dakhla-Oued Eddahab, dans tous ses secteurs productifs (pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industries, etc.).

Ainsi, ce nouveau hub portuaire aura des retombées positives sur le tissu social de la ville de Dakhla en particulier et la région en général, étant donné qu'il est un chantier pourvoyeur d'emplois directs et indirects, dans l'optique d'accompagner cette dynamique économique croissante.

Doté d'une zone industrialo-logistique, d'une zone d'échange commerciale et d'une autre dédiée à la valorisation des activités de la pêche maritime, le port Atlantique va sans nul doute devenir un véritable axe économique autonome capable de repositionner toute la région sur les routes maritimes.

Un port moderne comme celui de Dakhla Atlantique va contribuer assurément à mettre en exergue la région de Dakhla-Oued Eddahab, en tant qu'une porte d'entrée vers les pays du continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest et d'autant plus un facteur d'attraction pour les investisseurs locaux et étrangers intéressés par l'exportation vers l'Afrique, en particulier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Dans ce sillage, ce projet à portée stratégique prendra en compte l'importance de la liaison routière, à savoir la voie express Tiznit-Dakhla qui demeure un réel pont logistique entre le Maroc et le reste des pays africains pour bâtir une coopération sud-sud agissante et un développement économique en plein essor.

Conscients de l'importance de ce projet structurant, les représentants de plusieurs départements gouvernementaux au niveau régional ont fait part de leur mobilisation pour accompagner ce méga projet qui constitue un acquis très important et une valeur ajoutée qualitative permettant de consolider les autres projets phares qui s'inscrivent dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Dans ce contexte, le délégué régional du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie vert et numérique de Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri a souligné que le projet du port atlantique, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de projets phares de la région constitue une plateforme susceptible de hisser le développement des activités de la pêche, à même de renforcer les échanges commerciaux, notamment avec les pays africains.

Dans une déclaration à la MAP, M. Kiri a indiqué que les autorités compétentes sont en cours de mener des études qui sont à un stade avancé, afin d'exploiter le foncier adjacent au port, notant que parallèlement avec le lancement des travaux de sa construction, il sera procédé au lancement de trois composantes à savoir la valorisation des ressources de la pêche maritime et la mise en place d'une zone d'accélération industrielle, ainsi qu'une zone dédiée aux activités logistiques.

Il a aussi fait savoir que ce complexe portuaire accueillera une zone dédiée à l'industrie navale, soulignant l'importance du service de maintenance des navires.

De son côté, le directeur de l'Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Mhamed Hammou a noté que ce port renforcera davantage la compétitivité de la région au niveau continental et servira ainsi de passerelle et de trait d'union entre le Nord du Royaume et les pays africains.

En vue d'accompagner la dynamique de ce projet structurant, l'Agence urbaine a programmé au cours de cette année une étude relative à l'élaboration d'un projet de plan d'aménagement de la zone limitrophe au port Dakhla atlantique qui couvre une superficie d'environ 6.000 Ha, a indiqué M. Hammou.

Ce projet couvre également une zone portuaire de 650 Ha, a-t-il précisé, ajoutant qu'il sera adossé à une zone industrialo-logistique de 1.000 Ha, dans le but d'accompagner la dynamique que connait la région.

Pour sa part, le délégué des pêches maritimes à Dakhla, Al Mustapha Ouchkeni a souligné que cette infrastructure portuaire sur la façade atlantique Sud du Royaume permettra d'assurer la complémentarité économique et de garantir un rayonnement tant continental qu'international.

M. Ouchkeni a également fait savoir que ce projet qui revêt une importance stratégique pour l'Afrique de l'Ouest et pour les provinces du Sud, contribuera à soutenir le développement économique, social et industriel, dans tous les secteurs productifs, en particulier la pêche maritime, étant donné que la perle du Sud recèle des ressources halieutiques abondantes et diversifiées, représentant 65% du potentiel national exploitable.

Le port Atlantique de Dakhla permettra aussi de doter la région d'un outil logistique moderne qui est de nature à créer de nouvelles opportunités d'emploi, a-t-il poursuivi.

Objet d'une convention spécifique signée devant SM le Roi Mohammed VI, en février 2016, ce méga-projet s'inscrit parfaitement dans les Hautes orientations du Souverain, réitérées dans son discours à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte.

Doté d'une conception évolutive et extensible, ce projet portera sur la réalisation d'un port en eaux profondes sur la façade Atlantique de la région de Dakhla-Oued Eddahab, selon trois composantes à savoir un port de commerce à une profondeur de -16 m/zéro hydrographique, un port dédié à la pêche côtière et hauturière, et un port dédié à l'industrie navale.

Situé à 40 km au nord de la ville de Dakhla, ce port sera adossé à une zone industrialo-logistique de 1.650 hectares destinée à offrir des services industriels et logistiques de qualité.

Suite à l'achèvement des études relatives à la réalisation de ce complexe portuaire, le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau a procédé au lancement de l'appel d'offres avec présélection n°08/DPDPM/2020 relatif à la réalisation des travaux de construction du Nouveau port Dakhla Atlantique, dont les résultats de la phase de présélection ont été publiés par le ministère, conformément à la règlementation des marchés publics en vigueur.