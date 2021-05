Maroc: M. Bourita s'entretient avec son homologue finlandais

Rabat — Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, lundi par visioconférence, avec le ministre des Affaires Etrangères de la République de Finlande, Pekka Haavisto.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont loué l'excellence des relations entre le Maroc et la Finlande et ont réitéré leur volonté commune de les dynamiser davantage, indique le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des MRE dans un communiqué.

Tout en confirmant la visite, très prochainement, de M. Haavisto au Maroc, les deux responsables ont mis en exergue l'importance de renforcer le dialogue politique, ainsi que le partenariat économique bilatéral, en l'ouvrant sur de nouveaux axes novateurs de coopération, comme le développement des nouvelles chaines de valeurs et de l'économie verte.

A cette occasion, M. Haavistox a marqué le soutien de la Finlande pour la promotion du partenariat stratégique exemplaire et fructueux entre l'Union Européenne et le Maroc. Il a également réitéré l'appréciation de la Finlande du rôle important que joue le Maroc en tant qu'acteur décisif en Afrique et pôle de référence en matière de stabilité et de développement, selon la même source.

MM. Bourita et Haavistox ont convenu de poursuivre la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment sur la Libye et le Sahel, poursuit le communiqué, notant que les deux ministres se sont également félicités de la coordination menée par le Maroc et la Finlande au niveau multilatéral et au sein des instances internationales sur les questions prioritaires.