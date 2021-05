Algérie: Mouvement El-Islah - 470 candidats aux prochaines législatives

Alger — Le Mouvement El-Islah participera aux législatives du 12 juin prochain avec 470 candidats qui animeront la campagne électorale, a fait savoir lundi le président du parti, Filali Ghouini.

S'exprimant lors de la session ordinaire du Bureau national du parti, M. Ghouini a indiqué que le Mouvement El-Islah "participera officiellement aux législatives avec 470 candidats dans 43 wilayas en sus d'une liste pour la communauté nationale établie en France", précisant que la campagne électorale sera menée sous le slogan "L'Algérie nouvelle, nous la bâtissons ensemble et la protégeons tous".

Mettant en avant "l'engagement" du parti a préparer les dossiers de candidature dans le respect de la nouvelle loi électorale consacrant la parité et l'intégration des compétences universitaires et des jeunes dans les listes électorales, M. Ghouini a estimé que c'est là, une confirmation de la volonté du parti à "participer sérieusement aux prochaines législatives et de contribuer aux chantiers d'édification des différentes institutions de l'Etat et da la société".

A ce propos, il a réitéré son appel à une "large participation politique et populaire" à la prochaine échéance législative en vue de consacrer la souveraineté populaire et de poursuivre les réformes profondes et les changements escomptés".

Par ailleurs, il exprimé "l'étonnement" du Mouvement quant aux parties qui continuent, alors que l'opération électorale à débuté, à présenter "des approches en dehors de la légalité constitutionnelle", affirmant que "les attaques" menées par ces parties contre les symboles de l'Etat et l'Institution de l'Armée nationale populaire (ANP) en particulier, "est une hostilité déclarée à l'égard de tous les Algériens et une atteinte aux fondements mêmes de l'Etat et du projet national".

Il a appelé, dans ce contexte, le Gouvernement à prendre "rapidement" davantage de mesures et de dispositions sociales pour alléger le citoyen, à "traiter" les différents dysfonctionnements et à corriger les anciennes dispositions jugées injustes à l'egard du simple citoyen".

Evoquant "les conditions difficiles" que traversent certaines entreprises nationales en raison de difficultés financières, il a souligné l'impératif de trouver des solutions pour leur éviter la banqueroute.