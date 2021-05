Algérie: Khenchela/Correspondants de presse - Le défi d'accomplir les missions à l'heure du Covid-19

Khenchela — Les journalistes et correspondants de presse dans la wilaya de Khenchela ont continué d'assurer leur mission d'informer l'opinion publique en dépit des restrictions imposées par l'épidémie du Coronavirus qui les a contraint à travailler souvent à distance et à recueillir l'information par téléphone et les divers réseaux sociaux.

A la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai), Nabil Abdennour Chekhab, correspondant local de la chaine El Ghazal, a affirmé qu'en dépit du manque de matériel adéquat pour exercer son travail depuis son domicile durant le confinement imposé pour contenir la première vague de la pandémie, il avait continué d'alimenter régulièrement la chaine en contenu informatif depuis le début de la crise sanitaire à ce jour.

Nabil a ajouté que malgré son respect strict des mesures préventives de distanciation sociale et de port du masque de protection durant ses différentes couvertures, il avait contracté la covid-19 et dû subir un confinement total à domicile pendant plus de 25 jours avant de reprendre ses activités avec davantage de détermination dans ses couvertures factuelles.

A l'instar de ses autres collègues de la radio, il avait poursuivi l'animation des différentes émissions en joignant les invités par téléphone ou en accueillant un seul invité au studio dans le respect total des règles sanitaires outre les actions quotidiennes de désinfection des bureaux et des outils de travail pour éviter la contamination par le virus.

Fatehi Mehanaoui, correspondant du quotidien Essabah, a déclaré qu'il a bravé les mises en garde de sa famille et leur opposition à ce qu'il sorte durant les premiers mois de l'épidémie marqués par une peur collective du virus, et n'avait pas hésité à s'aventurer quotidiennement en accompagnant les staffs médicaux à la cellule de crise et d'intervention -Covid-19- et en se rendant aux hôtels hébergeant les personnes soumises au confinement sanitaire. Fatehi n'avait pas tardé à contracter le Coronavirus.

Selon ce correspondant, les responsabilités qui lui incombent tout comme à ses paires, se sont accrues depuis le début de l'épidémie notamment en ce qui concerne la préservation de sa santé pendant l'exercice de sa fonction surtout qu'ils ne bénéficient point du soutien direct de leurs entreprises d'information qui avaient été aussi confrontées à des difficultés matérielles dues à la situation sanitaire.

Mettre en risque sa santé pour informer le public

Les membres de la famille journalistique à Khenchela approchés par l'APS ont unanimement relevé que le rôle des journalistes et correspondants au cours de la crise du nouveau coronavirus dans la sensibilisation des citoyens a été important malgré les risques personnels qu'encouraient ces journalistes pour couvrir l'actualité locale.

Mohamed a invité les autorités locales à faciliter aux correspondants l'accès à l'information à distance au travers notamment de communiqués transmis par téléphone de sorte à exercer leur fonction dans des conditions sans danger pour leur santé et ne pas avoir à se déplacer vers les différentes administrations.