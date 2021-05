Seychelles: Le pays grimpe dans le classement mondial de la liberté de la presse, se hissant dans le premier tiers parmi tous les pays

Les Seychelles ont amélioré leur classement sur l'Indice mondial de la liberté de la presse pour une troisième année consécutive, grimpant de 11 places à la 52e place sur 180 pays.

L'indice, qui est établi à partir d'une enquête, est publié par Reporters sans frontières (RSF), une organisation non gouvernementale basée à Paris. La publication du classement coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, date qui célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse dans le monde.

Le rapport a souligné que "bien que le pluralisme et le financement des médias soient limités par la taille et la population de ce petit archipel, les médias, en particulier les médias privés, ont réussi à se développer ces dernières années".

Le président de l'Association des professionnels des médias des Seychelles, Rassin Vannier, a déclaré que le rapport reflétait les progrès réalisés par les Seychelles ces dernières années en matière de liberté de la presse.

"Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Ici aux Seychelles, les médias ont tendance à être influencés par les médias sociaux et nous devons tout faire pour garder notre indépendance", a déclaré M. Vannier, qui est également rédacteur en chef de Seychelles News Agency.

L'indice classe les régions en fonction du niveau de liberté dont disposent les journalistes et constitue un aperçu sur la situation de la liberté des médias sur la base d'une évaluation du pluralisme, de l'indépendance des médias, de la qualité du cadre législatif et de la sécurité des journalistes dans chaque pays et région.

Bien que les Seychelles aient montré des progrès positifs en matière de liberté de la presse, le rapport indique que les menaces à la liberté de la presse proviennent principalement de lois contenant des dispositions qui peuvent faire obstacle à la communication d'informations. Il a donné l'exemple de la loi sur l'accès à l'information adoptée en 2018, qui prévoit de nombreuses exemptions libérant les agents publics de toute obligation d'information en matière de sécurité nationale ou de modèle économique du pays.

Le rapport ajoute que les sanctions sont rarement imposées aux médias aux Seychelles, mais lorsqu'elles le sont, elles peuvent être lourdes.

En 2020, un journal indépendant a été condamné à verser plus de 23000 euros de dommages et intérêts dans une affaire de diffamation pour un article rédigé en 2016.

M. Vannier a déclaré que l'AMPS faisait toujours pression sur les autorités pour modifier cette loi afin d'améliorer encore le classement des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le lundi 3 mai, l'Association des professionnels des médias des Seychelles (AMPS) en collaboration avec l'ambassade de France a organisé un atelier sur les fausses informations et leur impact .

Au cours de l'atelier, tous les journalistes ont signé un tableau des meilleures pratiques.

Les journalistes participant à l'atelier ont signé la charte des bonnes pratiques.(Patrick Joubert, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

À l'échelle mondiale, le World Press Freedom Index a rapporté que « les réflexes d'autocensure hérités de décennies de régime communiste à parti unique et de contrôle étroit des médias se dissipent progressivement et cèdent la place à un plus large éventail d'opinions et à une plus grande liberté éditoriale ».

Il a ajouté que les médias publics se libèrent de plus en plus de l'emprise de l'État sur leur politique éditoriale et n'hésitent plus à critiquer le gouvernement.

Depuis un certain temps, aucun journaliste n'a été la cible d'abus, selon le rapport, mais un journaliste local, Antoine Laporte, n'est pas d'accord et a déclaré que les abus contre les journalistes n'étaient pas signalés.

"Néanmoins, je serais d'accord pour dire que le journalisme aux Seychelles se développe dans le sens où la liberté de la presse s'améliore progressivement", a déclaré M. Laporte.

M. Laporte a déclaré que le gouvernement hésitait toujours à divulguer des informations à la presse. Lorsqu'ils le souhaitent, selon le département, cela peut prendre beaucoup de temps. Un autre obstacle que les Seychelles doivent surmonter est celui de la population, qui hésite encore avant d'exprimer leurs opinions de vue à la presse, a déclaré M. Laporte.