Algérie: Les correspondants œuvrent pour promouvoir la communication à travers le Sud-ouest du pays

Bechar — Les correspondants locaux des différents quotidiens de la presse nationale continuent à contribuer à la promotion de la communication à travers la région du sud-ouest du pays, malgré les contraintes et les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement pour la collecte de l'information, ont indiqué des correspondants en exercice dans la wilaya de Bechar à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse.

"Grâce aux apports des correspondants locaux, les différents quotidiens de la presse nationale et autres chaînes de télévision, et radios tant publics que privé, qui traitent l'information locale avec le même intérêt que celui porté à l'information nationale, la région du sud-ouest du pays est visible au grand public", ont -ils souligné.

Ceci a pu être réalisé, grâce au travail quotidien et sans relâche des correspondants, qui disent rencontrer de "grandes difficultés", comme c'est le cas pour le traitement des affaires de corruption, a indiqué Rachid Roukbi, correspondant ayant plus de vingt années d'exercice dans la presse et actuellement correspondant du quotidien national "Reporters".

"Cependant et malgré notre production, et nos apports à mettre en exergue l'actualités politique, économique, sociale et culturelle de la région, nous travaillons dans des conditions difficiles, dont le manque de bureaux, l'internet et le téléphone, au quel s'ajoute le problème de moyens de transport propres à nous dans une région caractérisée par de grandes distances", a-t-il indiqué.

Nécessité de promouvoir la mission du correspondant

Pour Abdelhalim Moussaoui, correspondant local depuis plusieurs années du quotidien national arabophone "El Khabar" et enseignant de droit à l'université "Tahri Mohamed" de Bechar, "les travaux quotidiens des correspondants ont permis de faire connaître aux lecteurs les différentes facettes et réalités de la région et rendre celles-ci au centre de l'actualité nationale, et aussi mettre en avant les préoccupations et les aspirations des habitants".

"L'abrogation de l'ordre de mission et la création de la carte professionnelle pour les correspondants locaux de presse, permettra de mettre fin à une certaine anarchie qui marque actuellement ce segment de la presse et des medias nationaux, car on constate que ce document (ordre mission), est délivré parfois à des personnes qui n'ont aucune connaissance de bases du travail journalistique", a-t-il déploré.

Au sujet des salaires et indemnités des correspondants de presse, Moussaoui interpelle les autorités nationales à intervenir pour réguler cette question qui connait une anarchie, selon lui.

La radio locale favorise la communication de proximité

La radio locale de Bechar, la première station radiophonique du pays qui a commencé à diffuser ses émissions dès avril 1991 dans la région du sud du pays, est le media public local qui "favorise la communication de proximité", a relevé un de ses journalistes, Mokhtar Mokhtari.

Il dit avoir "pu mettre face à face citoyens, élus et responsables locaux de ces collectivités pour débattre des questions de développement socio-économique de différentes communes de Bechar".

"L'objectif de cette émission radiophonique diffusée en direct à partir de la commune concernée, est de permettre tant aux citoyens qu'aux responsables communaux d'œuvrer pour le développement de la région et que chacun expose ses préoccupations et contraintes en matière de développement local", a-t-il expliqué.

Dans la wilaya de Bechar, on recense actuellement une trentaine de correspondants des différents médias nationaux (Journaux, Télévisions et Radios), en plus des journalistes des autres médias publics (Télévision nationale et Radio Nationale), selon M. Ahmed Boussaid, responsable de la cellule de communication de la wilaya.