Ile Maurice: Le pays fait don de matériels et d'équipements sanitaires à Madagascar

communiqué de presse

La République de Maurice a fait une donation de matériels et d'équipements sanitaires à la République de Madagascar en guise de solidarité et de soutien envers le gouvernement malgache dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

Cette donation comprend, entre autres : 5 millions d'unités de gants à usage unique ; 10,000 écouvillons ; 250,000 lunettes de protection ; et 100 cylindres d'oxygène, qui permettront à la République de Madagascar d'accroître les capacités de diagnostic, de protection et de prise en charge des patients.

La remise symbolique d'équipements et de matériels sanitaires à l'Ambassadeur de la République de Madagascar, M. Albert Camille Vital, s'est tenue ce matin au siège du Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, à Port Louis en présence du ministre M. Alan Ganoo, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, et le Secrétaire des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Dhillum.

Maurice a aussi contribuer à hauteur de US 50,000 dollars à l'Appel Flash à travers le Programme alimentaire mondial à Madagascar pour venir en aide aux populations du Grand Sud.

Dans son allocution le ministre Alan Ganoo, est d'avis que la seule façon de lutter contre la pandémie de la COVID-19 demeure la collaboration, la solidarité et l'entraide. Il réitère que face à cette pandémie qui affecte le monde en entier chaque pays s'efforce de contenir la propagation du virus et de protéger sa population avec ses ressources limitées.

Dans cette optique, il souligne qu'à travers la remise de ce lot de matériels et d'équipements sanitaires, il s'agit pour Maurice de soutenir un pays ami et réitère l'engagement de Maurice aux côtés du gouvernement et du peuple malgache dans sa lutte contre la pandémie de la COVID-19 ainsi que de raffermir les liens étroits d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, souligne qu'à un moment ou notre planète s'est engagée dans une vaste stratégie vaccinale, les écarts entre les puissants de ce monde et les pays en voie de développement deviennent évidents. C'est ainsi qu'il ajoute que malgré les garde-fous instaurés pour éviter de telles situations, l'accès aux vaccins et aux moyens de prévention contre la COVID-19 restent un véritable défi pour les pays comme les nôtres.

L'Ambassadeur de la République de Madagascar, M. Albert Camille Vital, a quant à lui exprimé sa gratitude envers la République de Maurice en guise de ce geste humanitaire. Pour lui ce don agira comme apport considérable pour lutter et sauver des vies contre le virus de COVID-19. Il a d'emblée souligné que cet acte justifie les liens et les relations de fraternité entre les deux pays en unissant nos forces, et efforts pour la protection de nos peuples.

Il a également salué les efforts de Maurice pour avoir géré la situation sanitaire depuis le début de la COVID-19 à Maurice et aussi pour avoir évité la propagation du deuxième vague de cette pandémie.