Ile Maurice: Encourager plus de personnes à faire don de leur sang

communiqué de presse

Des activités visant à encourager davantage de personnes à faire des dons de sang volontaires et réguliers, notamment en raison de l'épuisement critique des stocks de sang à la banque de sang, ont été lancées, le 01 mai 2021, au Centre social de Piton. La ministre de l'Égalité du Genre et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, était présente à cette occasion.

Un total de 57 centres sociaux à travers le pays, qui se sont ralliés à cette cause, se sont mobilisés pour des collectes de sang hebdomadaires. Ainsi, tout au long du mois d'avril, des collectes de sang ont été organisées dans les centres sociaux à l'Escalier, Grand Bois, Case Noyale, et Bramsthan.

A travers ces activités, la campagne a pour objectifs, d'une part, de motiver les donneurs de sang réguliers à continuer à faire don de leur sang et, d'autre part, à inciter les personnes en bonne santé qui n'ont jamais fait don de leur sang à le faire. En effet, tout système de santé efficace doit disposer d'un service qui permette aux patients d'accéder à du sang et à des produits sanguins sécurisés en quantité suffisante. Les dons réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés sont le seul moyen de garantir un approvisionnement suffisant en sang.

Nécessité de faire des dons de sang

Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie, et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant, et lors des interventions d'urgence en cas de catastrophes d'origine humaine ou naturelle.

A Maurice, la demande de sang continue à augmenter chaque année et est sollicitée notamment, pour les interventions chirurgicales d'urgence, les patients atteints de cancer et les personnes souffrant de maladies sanguines héréditaires telles que la thalassémie, les interventions cardiaques et les interventions de médecine de pointe. D'où la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.