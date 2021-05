Ile Maurice: Lancement d'une exposition en ligne et d'un e-Newsletter dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité e

communiqué de presse

Le gouvernement est déterminé à apporter toute assistance nécessaire en portant une attention particulière au renforcement des conditions d'emploi, de la santé, et de la sécurité sur les lieux de travail de tous les services et établissements publics.

C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, ce matin, au siège de son ministère, à Port-Louis.

Le ministre intervenait dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2021, célébrée chaque année le 28 avril. Le thème retenu cette année est "Anticiper, se préparer et répondre aux crises : Investir maintenant dans un modèle résilient de sécurité et de santé au travail".

Lors de son discours, le ministre Hurdoyal a souligné que le respect des mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable afin de développer la résilience et faire face aux crises dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Il a également rappelé que le ministère de la fonction publique a introduit le programme de travail à domicile afin de limiter la propagation du virus COVID-19 tout en améliorant l'équilibre entre le travail et la vie familiale.

En outre, M. Hurdoyal a annoncé que trois initiatives ont été lancées à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2021. Elles sont : une édition spéciale de l'e-newsletter trimestrielle du ministère ; une exposition virtuelle comprenant 33 photographies et bannières illustrant le rôle clé et les diverses mesures prises par l'Occupational Safety and Health Division et d'autres parties prenantes dans la mise en œuvre, le contrôle et la sensibilisation relatives aux mesures sanitaires ; et un webinaire organisé le 28 avril 2021 en collaboration avec le Civil Service College, auquel plus de 60 participants se sont inscrits.

Pour sa part, le Secrétaire de la fonction publique, M. Swaminathan Ragen, a réitéré qu'il est de la responsabilité de l'Occupational Safety and Health Division du ministère de veiller à la sécurité et à la santé des fonctionnaires et des citoyens qui doivent se rendre dans les nombreux services publics du pays.

Il a lancé un appel aux fonctionnaires pour qu'ils transmettent le contenu des initiatives du ministère afin que tout le monde puisse contribuer à contenir les répercussions de la pandémie de COVID-19 dans le pays. Il a aussi fait part de sa solidarité avec la population de la république de l'Inde qui fait face à une fulgurante reprise de la pandémie.