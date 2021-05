Ile Maurice: Saisie record - Plus du quart de tonne de drogue valant Rs 3.7 milliards

Ce dimanche 2 mai est marquée à jamais dans l'histoire de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Cette unité de la police a retrouvé plus de Rs 3.7 milliards de drogue, soit 243 kilos d'héroïne et 26 kilos de haschisch, totalisant ainsi 269 kilos ! La valeur marchande de cette drogue est de Rs 3 723 000 000 (3.7 milliards si les zéros vous embrouillent). La drogue était enterrée sur un chantier de construction de bateaux à Pointe-aux-Cannoniers et la découverte est signée l'équipe Alpha 4 de de l'ADSU de la Metropolitan Police qui a ainsi fait aboutir un laborieux travail d'intelligence et de surveillance dirigé par l'inspecteur Mohes. Le raid a lui été conduit sous la supervision du surintendant Enrico Imembaccus.

Un vigile, Sewdanand Rawa, la trentaine et habitant Petit-Raffray qui était en poste à cet endroit a été arrêté et conduit au quartier-général de l'ADSU aux Casernes Centrales. Le patron de l'ADSU, l'adjoint au commissaire de police, Choolun Bhojoo et son numéro deux, le surintendant de police, Sharir Azima y ont fait le déplacement.

Le suspect Sewdanand Rawa, a incriminé Ritesh Gurroby, directeur d'une compagnie de pêche qui était venu sur le chantier durant la semaine. « Il me semble qu'il est venu avec ces sacs avec 3 personnes,» raconte Sewdanand Rawa. Rawa explique aussi que la responsabilité de la surveillance d'un conteneur lui a été confié par Gurroby. Sommé par téléphone de se présenter sur les lieux pour la fouille de ce conteneur, Ritesh Gurroby s'est effectivement présenté sur le chantier, 5 heures plus tard et il a été arrêté. Il s'avère que Ritesh Gurroby est déjà en liberté conditionnelle pour une affaire de blanchiment d'argent.

Le suspect Sewdanand Rawa a été placé en détention In Comunicado (interdiction de parler avec qui que ce soit durant 36 heures en attendant un interrogatoire in-camera), au QG de l'ADSU. Quant à Ritesh Gurroby, il sera traduit devant le tribunal de Pamplemousses ce lundi matin. La police est à la recherche trois accompagnateurs de Gurroby. Le Forensic Science Laboratory a effectué des prélèvements ADN sur les colis.