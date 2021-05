Algérie: Le pays se dirige vers le renforcement de la pratique démocratique dans les médias

Alger — Le Conseil de la nation a affirmé lundi que l'Algérie se dirige à pas sûrs vers "davantage de renforcement" de la pratique démocratique dans le domaine des médias et de la liberté d'expression, indique un communiqué du Conseil.

"Le Bureau du Conseil de la Nation saisit cette opportunité pour enregistrer avec grande fierté, la voie entamée par l'Algérie sous la houlette et la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le renforcement de la pratique démocratique véritable, en matière d'information de liberté d'expression et de préservation des droits des journalistes et leur droit ainsi que les citoyens dans le libre accès à l'information et le droit de jouir de médias professionnels dans le respect de la multiplicité et la concurrence loyale", a indiqué le Conseil qui s'est réuni sous la présidence de Salah Goudjil à l'occasion de la Journée internationale de liberté de presse".

Cela a été consacré par "les dispositions et les mesures contenues dans la Constitution de 2020, qui garantissent les meilleurs moyens et conditions de l'exercice de la profession dans un climat empreint de démocratie et de sérénité, eu égard au fait que les médias constituent l'un des piliers du fondement de la civilisation, tout autant qu'un rempart pour défendre les intérêts du pays", a précise le communiqué.

Le Bureau du Conseil de la Nation a adressé, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 Mai de chaque année, ses vœux les plus sincères aux femmes et hommes du secteur de la presse et de l'information, qu'elle soit écrite, audiovisuelle ou électronique, leur souhaitant par la même davantage de réussite et de succès. De même qu'il saisit l'opportunité pour s'incliner à la mémoire des martyrs du devoir national et ceux parmi les femmes et les hommes du quatrième pouvoir victimes de la pandémie de la Covid-19".