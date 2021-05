Madagascar: Entraide - Des paniers garnis au personnel de cinq hôtels médicalisés

Une collaboration tripartite méritoire. Le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie (MTTM) vient au chevet du personnel des hôtels qui accueillent les patients du coronavirus et des agents médicaux qui y travaillent. En étroit partenariat avec le ministère de la Santé publique et surtout du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), deux cents paniers garnis ont été distribués auprès de cinq établissements hôteliers de la capitale. À savoir Anjary Hôtel et TsangaTsanga à Tsaralalana, Le Pavé à Ambatomena, Live Hôtel à Andavamamba et Le Motel de Tana à Anosy.

Joël Randriamandranto, le Pr Jean-Louis Rakotovao et Amiraly Hasssim, respectivement ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, celui de la Santé publique, et président du SIM, ont dirigé la délégation lors de l'opération. Ces paniers contiennent exclusivement des produits labélisés « Vita malagasy», offerts gracieusement par treize industries membres du SIM. Chaque pack est ainsi constitué de lait concentré et autres produits laitiers, boissons énergisantes, biscuits, pâtes alimentaires et bien d'autres encore. « Il est plus que nécessaire qu'ils gardent leur forme et gagnent de la force afin qu'ils puissent mener à bien leurs missions. Au-delà de ces produits, nous voulons surtout montrer à ces braves gens que nous pensons à eux. C'est surtout un soutien moral que nous leur montrons », souligne Amiraly Hassim.

Conscient de la situation difficile dans laquelle sont mis ces agents de santé et les employés de ces hôtels, le MTTM a proposé au Syndicat des industries de Madagascar de mener une opération commune pour ces derniers. « Ils sont nos premiers couteaux dans ce dur combat contre le coronavirus. Il est plus que normal que nous leur venions en aide et apportions notre soutien », explique le ministre Joël Randriamandranto. De leur côté, les membres du SIM n'ont émis aucune hésitation.

Treize sociétés ont répondu positivement à l'appel du ministère. Il s'agit de Food & Beverage, Société générale, Mateza tôle, Nosima (Bidco), Habibo group, Socobis, Dipco, Savonnerie tropicale, Pharmalagasy, Cie Vidzar, Star, Emima, Somapro.