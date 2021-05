Algérie: Lyon - Rayan Cherki - « Maintenant, trois matchs, trois finales »

Rayan Cherki a été le héros de l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Entré en jeu presque en fin de rencontre et plus précisément à la 88è minute, le jeune attaquant d'origine algérienne a donné une importante victoire (3-2) à son équipe contre l'AS Monaco à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1. Pour l'avant-centre de 17 ans, il fallait gagner après la défaite en Coupe de France.

« C'était un match avec beaucoup d'intensité, et on se devait de revenir avec d'autres intentions en seconde période. Ça a payé parce qu'on a tout donné. C'est ce qu'on s'est dit à la pause : pas de calcul, et on donne tout ! On voulait aussi prendre notre revanche sur la Coupe de France. (... ) Mon but ? Bien sûr que je suis très heureux, mais je remercie surtout mes coéquipiers pour leurs efforts. Maintenant, trois matchs, trois finales, il faut prendre le maximum de points et on verra à la fin », a déclaré Cherki au micro de Canal+, propos relayés par Maxifoot.

4e avec 70 points à trois journées de la fin du championnat, l'Olympique Lyonnais se battra jusqu'au bout pour une place en Ligue des champions.