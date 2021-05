Algérie: Gaspillage - Journée de sensibilisation à la rationalisation de la consommation

Alger — La Radio algérienne organise, mardi, une journée de sensibilisation, à travers toutes les chaines nationales, thématiques et régionales, sur la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage.

Cette initiative vise à "sensibiliser les individus, les familles et la société en générale aux pertes économiques dues au gaspillage des différents produits subventionnés tels que le pain et autres matières vitales à l'image de l'eau et de l'énergie qui, en sus des fuites et des raccordements illicites, sont utilisées de manière non économique", a précisé lundi le communiqué de la Radio algérienne.

La journée ouverte a pour objectif d'apporter une contribution en termes de lutte contre toutes les formes de gaspillage et de sensibilisation à une culture de consommation équilibrée conciliant intérêt économique et valeurs religieuses et sociétales des Algériens", a ajouté le document.

La journée sera dédiée à l'accueil des citoyens pour exprimer leurs opinions et faire des proposition sur le sujet en tant que premiers concernés.

Cette manifestation se déroulera en présence des représentants d'associations de protection du consommateur et d' experts dans la rationalisation de la consommation, a conclu le communiqué.