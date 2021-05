Cote d'Ivoire: AUDIENCE - Le Président Ouattara a échangé avec la ministre centrafricaine des Affaires étrangères

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi 28 avril 2021, au Palais de la Présidence de la République, avec la ministre centrafricaine des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l'étranger, Mme Sylvie BaïpoTemon.

Au terme de l'entretien, Mme Sylvie Baïpo-Temon a indiqué être porteuse d'un message de « fraternité et de gratitude » du Président de la République de Centrafrique, S.E.M. Faustin Archange Touadera, à son homologue et frère, le Président Alassane Ouattara.

Elle a ajouté avoir profité de l'occasion pour remercier le chef de l'Etat pour tout le soutien apporté au Président Faustin Touadera depuis son premier mandat à la tête de la République de Centrafrique jusqu'à ce jour.

La ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a également souligné qu'après la réélection du Président Touadera pour son 2ème mandat au mois de mars dernier, il était important pour lui de dépêcher cette mission auprès de son aîné, le Président Alassane Ouattara, afin de raffermir et de consolider les excellentes relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la République de Centrafrique.

A cet égard, elle a promis, de concert avec son homologue ivoirienne, la ministre d'Etat, Kandia Camara, de contribuer à fructifier ces relations de fraternité et d'amitié qu'entretiennent déjà les deux chefs d'Etat. Mme Sylvie BaïpoTemon a précisé que son pays souhaite, dans le cadre de la coopération bilatérale, bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de désarmement.

Pour terminer, elle a affirmé que le modèle de développement de la Côte d'Ivoire doit être un exemple à copier par son pays pour le bénéfice des peuples centrafricain et ivoirien. Notons que la ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de la Diaspora, Mme Kandia Camara, et le ministre, directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidèle Sarassoro, ont pris part à la rencontre.