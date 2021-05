Burkina Faso: Le coin du jeûneur - Comment s'y prendre face à la vague de chaleur

Ramadan 2021, comme on le sait déjà, intervient dans un contexte de chaleur intense. Dans notre pays, les températures varient entre 42° et 47°c selon les localités. Mais quelle doit être l'attitude du jeûneur face à cette vague de chaleur ?

Le jeûneur doit régulièrement prendre des bains et bien s'hydrater le soir à la rupture ainsi que le matin à la prise du souhour (repas du matin). Outre ces mesures, il doit éviter les déplacements inutiles, surtout entre 12h et 15h, et s'abstenir des paroles vaines. La chaleur peut avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme tels que la déshydratation ou l'épuisement.

Rester dans un cadre climatisé ou ventilé, si possible, pourrait amoindrir l'effet de la chaleur sur le jeûneur. Mais celui-ci doit-il continuer à jeûner s'il rencontre des difficultés liées à sa santé ? La réponse est évidemment non, de l'avis des principales écoles juridiques de l'islam. La vie est sacrée et la religion musulmane est bâtie autour de ce principe fondamental.

La préservation de la vie passe avant l'obligation du jeûne. C'est pourquoi d'ailleurs plusieurs dérogations sont prévues par le Coran ; lesquelles dispensent du jeûne les personnes âgées, les malades, les voyageurs, les femmes enceintes ou allaitantes. Ces personnes doivent donner une compensation aux indigents ou reporter le jeûne en fonction de l'évolution de leur situation.

En effet, dans le saint Coran, à la sourate 2, verset 286, il est écrit qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ceux et celles qui jouissent d'une bonne santé devraient donc faire preuve de résilience, d'endurance et surtout prendre des précautions afin de faire face à cette canicule et de bénéficier au maximum de tous les bienfaits de ce mois béni de ramadan.

Le comité presse de l'A.E.E.M.B.

Encadré

Heures de rupture 4 avril

Dori : 18h 22

Ouahigouya : 18h 29

Manga : 18h 24

Banfora : 18h 37

Fada : 18h 16

Tenkodogo : 18h 18

Bobo-Dioulasso : 18h 34

Koudougou : 18h 27

Gaoua : 18h 31

Kaya : 18h 23

Ouagadougou : 18h 24

Dédougou : 18h 32

Ziniaré : 18h 24