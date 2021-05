Congo-Kinshasa: Le Gouvernement Sama Lukonde approuve 6 projets de lois à soumettre en urgence au Parlement

Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé la réunion du tout premier conseil des ministres du gouvernement issu de l'Union sacrée de la Nation (USN) vendredi 30 avril dernier. Le gouvernement des warriors a tenu ce conseil 72 heures après la remise-reprise entre les premiers ministres sortant et entrant, Sama Lukonde et Sylvestre Ilunkamba.

Au menu de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés et quelques matières urgentes à soumettre au parlement ont été adoptées de commun accord par les warriors. Six projets de lois à ratification constituent quelques-unes des solutions censées résoudre en partie les problèmes de congolais et le parlement est invité à y travailler rapidement pour une mise en application aussi rapide. Après examen et délibérations, le Conseil des ministres les a tous adoptés.

Ces six projets concernent notamment, le Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) signé le 28 mai 2020 entre la RDC et le FIDA pour un montant de 26.640.000 USD ; l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie «COVID-19» accord signé entre la RDC et la Banque Araba pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) en date du 22 décembre 2020 pour un montant de 10 millions USD ; Projet d'Aménagement des Accès Routiers au pont Route-Rail sur le Fleuve Congo, Accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la RDC et la BAD pour un montant de 20,3 millions d'Unités de crédits.

Soulignons également le Projet de soutien au secteur agricole du Nord-Kivu (PASA-NK) signé le 23 juillet 2020, accord de prêt signé entre la RDC et l'OFID pour un montant de 15 millions USD; le Projet d'approvisionnement en eau à l'Ozone, Accord de prêt signé entre la RDC et le Fonds de l'OPEP (OFID) en date du 23 juillet 2020, pour un montant de 30 millions USD ; et le Programme d'Appui Budgétaire en Réponse à la Crise de la Covid-19, PABRC en sigle, Accord de prêt n° 210015004245 du 07 octobre 2020 conclu entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Africain de Développement. Montant : 30,72 millions d'Unités de crédits équivalents à 43,62 millions USD.

Le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi a demandé avec insistance que ces projets des lois soient rapidement transmis au Parlement. Ce, pour leur débat pendant la session parlementaire en cours.

Pour rappel, c'est depuis la fin du mois d'octobre 2020 qu'il n'y a plus eu de conseil des ministres. Cette situation était due à un climat tendu au sein de l'ancienne coalition au pouvoir (FCC-CACH).