Congo-Kinshasa: Gouvernement - Modeste Bahati conscientise les Ministres issus de l'AFDC-A

C'est au prix d'une grande lutte que s'est instauré convenablement, d'octobre 2020 à avril 2021, la nouvelle donne politique en République Démocratique du Congo sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi.

Après avoir coupé le cordon ombilical avec ses anciens partenaires du Front Commun pour le Congo (FCC), Félix Tshisekedi a su restructurer l'architecture politique et institutionnelle en passant en revue les ténors de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Gouvernement de la République. Pleinement conscient de cette nouvelle dynamique inscrite dans le label de l'Union Sacrée de la Nation, l'Honorable Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a reçu officiellement les Ministres du Gouvernement Sama Lukonde issus du regroupement politique l'Alliance des Forces Démocratiques et Alliés (AFDC-A) dont il est Autorité Morale. C'était hier, lundi 3 mai 2021, à l'occasion de la Conférence des présidents, personnalités, élargi aux élus ainsi qu'aux cadres de cette plateforme politique.

Claudine Ndusi M'Kembe, Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ; Jean-Marie Kalumba Yuma, Ministre de l'Economie Nationale ; Marc Ekila Likombo, Vice-ministre des Transports et Voies des Communications ont été présentés à l'assistance. Adèle Kayinda Mahina, ministre d'Etat et Ministre du Portefeuille en mission dans la province du Haut-Katanga en accompagnement au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, s'est fait représentée.

Lors de sa prise de parole, l'Autorité Morale de l'AFDC-A a prodigué des sages conseils à ses camarades. Il leur a, en effet, exhorté à la fidélité et la loyauté au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur a fait confiance.

Egalement, Modeste Bahati les a conscientisés au patriotisme et au travail bien fait, pour le développement du pays et de son peuple.