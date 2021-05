Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 12,338 milliards FCFA de la capitalisation boursière

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 03 mai 2021, une hausse de 12,338 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 4537,774 milliards de FCFA contre 4.525,436 milliards de FCFA la veille. Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 1,768 milliard FCFA, se situant à 6299,650 milliards FCFA contre 6301,418 milliards FCFA lors de la séance de cotation précédente.

Concernant les indices, on note une situation contrastée par rapport à la séance précédente. L'indice BRVM 10 est ainsi passé de 130,16 points la veille à 129,81 points ce lundi, soit un repli de 0,27%. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a gagné 0,27% à 150,78 points contre 150,37 points précédemment.

La valeur totale des transactions a fortement baissé, passant de 5,875 milliards FCFA la veille à 1,823 milliard FCFA ce lundi.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4.390 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 4.350 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1.095 FCFA) Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 295 FCFA) et Servair Abidjan (plus 6,77% à 1.025 FCFA).

A contrario, le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 5,62% à 1.595 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,88% à 6200 FCFA), Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 3.300 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 1,83% à 1.340 FCFA) et Société ivoirienne de banque (moins 1,74% à 3.100 FCFA).