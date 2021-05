Sénégal: Importations - Les importations de biens évaluées à 282,5 milliards de FCFA au mois de février

Les importations de biens sont passées de 292,8 milliards en janvier 2021 à 282,5 milliards au mois de février 2021, soit un repli de 3,5% (-10,2 milliards).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information dans son « Point mensuel de conjoncture -mars 2021», cette baisse reflète la diminution de la valeur des importations de produits pétroliers (-14,7 milliards) et de « machines, appareils et moteurs » (-2,8 milliards).

La Dpee note que le repli des importations de produits pétroliers est lié essentiellement aux achats d'huiles brutes de pétrole (-22,0 milliards). A l'inverse, les achats à l'étranger de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles », de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques ont affiché des hausses respectives de 3,4 milliards, 3,2 milliards et de 2,5 milliards, en variation mensuelle.

En glissement annuel, les importations de biens se sont accrues de 38,9% (79,1 milliards) sous l'effet, principalement, de la hausse des importations de produits alimentaires (+18,4 milliards), de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (+17,4 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (+12,4 milliards) et de produits pharmaceutiques (+4,4 milliards).

S'agissant des produits alimentaires, la hausse est liée, en partie, à l'accroissement des achats à l'extérieur de riz (+6,4 milliards), de « froment et méteil » (+4,1 milliards) et de « fruits et légumes comestibles (+2,1 milliards).

En revanche, les importations de produits pétroliers ont baissé de 9,7 milliards en liaison essentiellement avec le repli de la valeur des achats à l'étranger de produits pétroliers raffinés.